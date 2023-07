El Nintendo Switch Tour llega a El Puerto de Santa María el 14 de julio

Es verano: vuelven la playa, los helados, las vacaciones… y el Nintendo Switch Tour 2023, un evento estival con casi 20 años de historia que el 14 de julio llega a El Puerto de Santa María. El camión rojo de Nintendo instalará sus carpas en el parking de la Plaza de Toros e invitará a todos los portuenses a jugar de forma gratuita a una veintena de títulos, entre ellos Mario Kart 8 Deluxe, Pikmin 4, Everybody 1-2-Switch!, Nintendo Switch Sports o The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Del 14 al 16 de julio, las carpas abrirán sus puertas de seis de la tarde a 12 de la noche, para aprovechar las horas más frescas del día. Los asistentes podrán disfrutar de más de 65 puestos de juego y encontrar su título preferido entre los 20 disponibles.

Este año, el gran protagonista es Mario, un personaje con varias generaciones de fans de todas las edades. Los padres y madres que lo descubrieron en la Game Boy y los pequeños expertos a los mandos de la Nintendo Switch disfrutarán igualmente con Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario 3D World, Super Mario Party, Luigi’s Mansion 3, Donkey Kong: Tropical Freeze, Super Mario Odyssey o Mario Strikers: Battle League Football. Todos son títulos perfectos para descubrir el universo de este personaje, ya que resultan muy sencillos de aprender para los no iniciados y están llenos de divertidos retos y guiños para los expertos. Además, toda la familia puede sumergirse junta en la aventura, gracias a los modos multijugador y al hecho de que son títulos aptos para todos los públicos.

El objetivo del Nintendo Switch Tour 2023 es que cada persona que se acerque a las carpas encuentre títulos que le emocionen y le hagan sonreír. Los gamers más avezados, por ejemplo, encontrarán títulos perfectos para jugar en modo experto, como Metroid Prime Remastered y, muy especialmente, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, la más reciente entrega de una saga clásica llena de prestigio.

Los menos versados en consolas disfrutarán con los títulos de interfaz intuitiva: SuperMario Party, Nintendo Switch Sports o Everybody 1-2-Switch!, una de las grandesnovedades de este año, con desternillantes competiciones a base de minijuegos queadmiten de dos hasta 100 participantes. No es necesario aprender complicadascombinaciones de botones para participar –y ganar– en estos juegos. Muchos de ellos,de hecho, utilizan los sensores de los mandos Joy-Con, que trasladan a la pantalla losmovimientos que realiza el jugador con el cuerpo.

Los grupos de amigos también encontrarán opciones para emprender juntos diferentesaventuras, gracias a los modos multijugador de muchos de los títulos presentes en lagira. ¿Alguien se apunta a una vertiginosa carrera de coches con Mario Kart 8 Deluxe, a una guerra de pintura en Splatoon 3 o a un intenso combate en Pokémon Escarlata yPokémon Púrpura?

Y para los que no disfrutan con el ritmo frenético, hay títulos que invitan a la exploración y a la resolución de puzles de forma más relajada y libre de estrés. Luigi’sMansion 3, por ejemplo; o Pikmin 4, una de las novedades de este verano (en versióndemo hasta el 21 de julio, y de forma completa a partir de esta fecha), que embarca aljugador en una aventura de rescate espacial, con los adorables y diminutos Pikmincomo ayudantes. Por cierto: los primeros visitantes en acudir a la carpa cada tarde sellevarán un pequeño regalo con el sello Pikmin, un paquetito de semillas para que ladiversión siga floreciendo en casa.