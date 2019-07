La 'Switch Party Tour' llega a la ciudad

La 'Switch Party Tour', que se celebra desde hace más de veinte años, está en la ciudad entre los días 2 y 4 de julio, desde las 18:00 hasta las 00:00 horas. Durante el evento se muestran las últimas novedades de Nintendo Switch, en un espacio ubicado en la explanada de la Plaza de Toros.

La actividad cuenta con la colaboración de la concejalía de Juventud y es el primer encuentro celebrado en Andalucía en el que se puede probar el recién estrenado Super Mario Maker 2. El juego ofrece a los fans la posibilidad de crear y jugar a sus propios niveles de Super Mario usando herramientas y elementos propios del universo Mario.

El camión de Nintendo ha ampliado este año sus dimensiones, hasta ofrecer un total de 47 puestos de juego con distintas actividades dirigidas a todos los públicos. La explanada de la Plaza de Toros acoge una gran zona dividida en dos áreas, así como un espacio a pie de calle con varias carpas y una pantalla gigante.

Este martes, primer día de la 'Switch Party Tour', pequeños y mayores hacían cola para probar diversos juegos, como el Super Mario Party, Mario Kart 8 Deluxe, Super Smash Bros, Ultimate, Splatoon 2, FIFA 19, Fortnite, Just Dance en pantalla gigante, New Super mario Bros, U Deluxe, Yoshi's Crafted World, Let's Go, Pikachu! y Pokemon: Let's Go, Eevee!

Por otra parte, los asistentes a esta 'Switch Party Tour' pueden participar en un sorteo. Solo tienen que acercarse al photocall, elegir una de las cinco escenas de Super Mario Maker 2 disponibles, hacerse una foto y compartirla en Twitter o Instagram con el hashtag #SwitchPartyTour.

El 'Switch Tour' comenzó el pasado 14 de junio y llevará la diversión de Nintendo Switch por toda la geografía española hasta el próximo mes de septiembre, recorriendo un total de 16 ciudades a lo largo del verano.