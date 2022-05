Marta Vicente Antolín presenta su primer poemario, ‘Éxito Stelaris'

La poeta portuense y estudiante de Medicina Marta Vicente Antolín (1998) ha publicado su primer poemario, tras ganar el Premio Nacional de Poesía Viva. El libro, prologado por el poeta Gonzalo Escarpa, comienza su ruta el jueves 12 de mayo en Madrid y continúa el sábado 21 en El Puerto de Santa María.

La obra se complementa con las evocaciones en forma de fotografía collage del artista Olmo González, las cuales se integran con los poemas a través de códigos QR para generar una novedosa experiencia poética.

Con Éxito Stelaris la ganadora del Premio Nacional de Poesía Viva L de Lírica nos ofrece un viaje desasosegante e inesperado, un primer poemario que dará que hablar tanto por su altura literaria como por los temas escogidos.

El poemario es un descenso a través de tres ciudades, de la sanitaria a la interior. Un descenso por tres infiernos concretos que han sabido volverse cotidianos, demasiado naturales. A lo largo de este recorrido denso sentimos la tranquilidad de ir constantemente de la mano de Marta Vicente Antolín o, mejor, de su mirada.

Atravesaremos puertas que en ningún caso desearíamos atravesar pero en ningún momento nos sentimos abandonados por la autora a lo largo de toda la lectura. Como buena médico, sabe aportar la dosis justa de tranquilidad frente al horror. Por eso seguimos avanzando, por eso seguimos descendiendo.

Definitivamente este no es el primer poemario que se espera de una autora joven. Ni por los temas ni por las formas. No hay ni rastro de la búsqueda de eso que llaman la voz generacional. Marta Vicente Antolín se expresa desde una personalísima voz, una voz difícilmente replicable y novedosa. La ha plasmado en un poemario que exige a quien se acerca hasta sus páginas, que hace poquísimas concesiones a quien lo lee y, a la vez, se lee casi solo. De ahí su fuerza. Éxito Stelaris –Marta- no quiere gustar a nadie. Es desasosegante, valiente y conmovedor. Es la literatura donde no la esperábamos.

El poemario se termina de redondear con las evocaciones sobre el manuscrito que ha realizado el fotógrafo Olmo González. Como en todos los libros de esta colección de poesía, encontrará diseminados códigos QR a lo largo de las páginas y desde la portada misma. En este caso incluye collage digitales fotográficos de González que se han ligado a los versos recitados por la propia autora, generando una experiencia poética completa e inmersiva.

La presentación del poemario en El Puerto de Santa María será en la Sala Milwaukee el sábado 21 de mayo a las 20:00 horas.