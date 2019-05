María Eugenia Lara desmiente la cancelación de la Muestra de Teatro Portuense

La concejala de Cultura, María Eugenia Lara, ha desmentido la cancelación de la Muestra de Teatro Portuense y recuerda que "es un evento cultural que no tiene una periodicidad anual, sino que esta viene determinada por la posibilidad que tienen los diferentes grupos de teatro aficionado de El Puerto de preparar una producción de estreno durante un año en concreto. No se trata de una muestra de teatro de verano y de hecho, de las seis ediciones celebradas una se celebró en febrero, dos en abril, una en mayo, una en junio y una septiembre", explica.

La concejala desmiente así a Unión Portuense, que había dado por hecha esta cancelación, e insiste en que "tampoco se trata de un certamen anual. Si bien en sus primeros años se celebró año a año con una participación de solo tres grupos en 2011 y cuatro grupos en 2012 y 2013, con la finalidad de facilitar la participación de un mayor número de grupos de teatro, así como la génesis, ensayos y producción de las obras teatrales susceptibles de ser representadas, se decidió no encorsetar el plazo de celebración de la Muestra. De este modo, en la cuarta muestra, celebrada en septiembre de 2015, ya fueron seis los grupos de teatro aficionado que participaron, cifra que se mantuvo en la siguiente edición, la quinta, que albergó el Teatro Municipal Pedro Muñoz Seca en febrero de 2017. Cuando se preparó en 2018 la celebración de la sexta Muestra fueron invitados los distintos grupos de teatro aficionado de la ciudad. Inicialmente iban a ser seis los grupos participantes pero después dos se vieron obligados a renunciar a escasas fechas del inicio de la Muestra".

Mª Eugenia Lara no entiende "cómo una persona se puede erigir portavoz de los grupos de teatro locales sin pertenecer a ninguno de ellos y además hablar sin conocimiento ninguno y creando una alerta que no existe. Esta persona es monitora de teatro del grupo del Centro de Educación de Adultos de La Arboleda Perdida, grupo que participa en la Muestra de Teatro Escolar organizada por la Concejalía de Educación, la cual sí es anual y se celebrará en el Teatro Municipal ahora en mayo. Esta persona y el grupo político al que pertenece (Unión Portuense) está confundiendo los intereses privados con lo que cree que son intereses públicos y mintiendo para ello, y no se han puesto en ningún momento en comunicación con la concejala ni con la Concejalía para resolver cualquier duda", lamenta.

Lara destaca, con respecto a la implicación de la Concejalía de Cultura, que "al ser El Puerto una ciudad con una amplia afición y vocación por el teatro, se trabaja ampliamente destinando la mayor parte del presupuesto a este sector artístico. Además, se trabaja transversalmente con las concejalías de Patrimonio Histórico, Educación y Juventud, destacando la programación anual del Teatro Municipal con grandes obras nacionales, el Festival de Teatro de Comedias, la Muestra de Teatro Escolar, la Muestra de Teatro Joven, las visitas guiadas y teatralizadas de verano y, por supuesto, la Muestra de Teatro Portuense. Además este gobierno ha llevado el teatro a los barrios de la mano de las compañías locales en el Festival de Comedias, recuperado los cursos de teatro, ha abierto las salas de ensayo del teatro a disposición de los grupos y ha introducido obras en la programación del teatro a artistas locales como a Montse Torrent, García Larrondo, Eva Santa María y Juanjo Macías".

La razón por la que se ha decidido programar la Muestra de Teatro en 2020 ha sido una decisión técnica, "precisamente para dejar espacio a los grupos locales para que tengan tiempo de madurar sus proyectos y que estos puedan ver finalmente la luz y sean estrenados en un espacio escénico como es el Teatro Municipal Pedro Muñoz Seca, que reúne las mejores condiciones posibles para que desarrollen sus espectáculos. Hay grupos de teatro, como puede ser Balbo, que sí sacan una obra todos los años (y que la Concejala aprovecha la ocasión para felicitarles por la magnífica gira de primavera que están realizando), pero otros grupos locales necesitan más tiempo", señala.

"En 2020 la Muestra de Teatro Portuense volverá a ser el escaparate del buen teatro que se realiza en El Puerto de Santa María y contribuirá a desarrollar y divulgar la labor que estos grupos vienen realizando desde hace años, incluso está previsto invitar a un grupo aficionado de uno de los municipios de la Bahía para abrir un programa de intercambio con las Muestras de otros ayuntamientos", anuncia Lara.

Para finalizar, la edil socialista enfatiza que "es triste que algunos pretendan hacer un uso personal, partidista y electoral de la cultura y, particularmente, de un programa escénico en el que se ha puesto tanto empeño en su realización y la apuesta fuerte por lo local, que siempre ha tenido una excelente acogida por parte del público portuense y en el que el excelente nivel mostrado por los grupos participantes nos ha reforzado en nuestra intención de fomentar esta experiencia".