Marcha contra la violencia de género con la participación de tres institutos

Tras recorrer las calles de El Puerto, la teniente de alcalde de Igualdad, Carmen Lara, junto a varios miembros de la Corporación municipal, el Consejo Municipal de la Mujer, estudiantes del IES José Luis Tejada, del IES Pintor Juan Lara y del IES La Arboleda y un grupo de portuenses han proclamado un nuevo 25 de noviembre su rechazo absoluto hacia la violencia de género, además de recordar a sus víctimas, guardando un minuto de silencio desde la Plaza Isaac Peral.

Carmen Lara ha agradecido a todos los portuenses participantes su contribución para erradicar la violencia y para arropar a las víctimas, "haciendo más fuertes a las mujeres y más débiles a los maltratadores".

Lara ha pedido públicamente que “nadie sea cómplice de la violencia hacia la mujer, que no se justifique, que no se mire para otro lado, que no se niegue esta atrocidad que necesita del comprimo de todo El Puerto”. La edil ha indicado que “no podemos olvidar que este año y aún quedan algunas semanas para terminarlo 38 mujeres y dos menos han sido asesinadas, indicando que cada paso al frente cuenta y puede salvar vidas”.