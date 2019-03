Malestar en el Real Club de Golf Vistahermosa

Existe un creciente malestar entre los socios residentes del Real Club de Golf Vistahermosa (denominados residentes aquellos que viven en la provincia de Cádiz) y muy especialmente entre los socios mayores de 70 años por las decisiones tomadas por la actual Junta Directiva, que van en contra de los socios en general y especialmente contra el colectivo antes citado.

Sin ser exhaustivos mencionaremos algunas de las medidas tomadas por la actual Jun ta Directiva en el que el mencionado colectivo ha sido perjudicado:

1) Las tarifas publicadas para el año 2019 por el uso de los diferentes servicios son infumables, baste decir que para un matrimonio de 70 años o más jugando al golf menos días que en 2018 ve incrementado su coste en más de 680 euros anuales, y a que del abono anual se excluyen como días de juego los fines de semana, fiestas, puentes, dos meses de verano, Navidad y Semana Santa.

2) En el año 2018 se incrementaron las cuotas de determinados servicios en un 25%.

3) Una reinterpretación de la cuota de mantenimiento de un matrimonio en el que solo uno de los socios era igual o mayor de 70 años pasó de 833 euros en 2014 a 1.147 euros en 2019. Lo hizo la anterior Junta Directiva y la actual (compuesta mayoritariamente por los mismos miembros) mantiene dicha reinterpretación.

4) Se prohíbe a los socios propietarios de un carro de golf mantener el mismo dentro de las instalaciones del club. Esta atención con los socios mayores con algún grado de discapacidad ha estado vigente durante más de 30 años, ahora, una vez pasados dos años de gracia (durante los cuales se paga 400 euros) se les obliga si quieren jugar a pagar por el uso del citado vehículo la cantidad de 15 euros al día en temporada normal y 30 euros al día en temporada alta.

5) La última perla en 2019. Si reservas una salida de golf para jugar un sábado, domingo, puentes, festivos o temporada alta (Semana Santa, verano, Navidades) y cometer un error, no te permiten corregir el error, es decir, ni modificar ni anular dicha reserva y lo pagado no lo puedes recuperar de ninguna forma.Podríamos seguir publicando más datos pero como hemos dicho no queremos ser exhaustivos, no entendemos este afán recaudatorio para una sociedad sin ánimo de lucro en la que la mayoría de estos socios, en contra de lo que se cree, no son de una clase social alta sino que su masa social está formada en su mayoría por personas de clase media y que tienen en su pensión su única fuente de ingresos.Debemos resaltar que en las cuentas anuales auditadas del ejercicio 2017 presentan un beneficio de 357.000 euros y un flujo de caja de 955.000 euros.

También pudiera ser que estas medidas fueran un castigo para los socios residentes por su voto masivo a la otra candidatura de las últimas elecciones y que a pesar de estos votos fueron ganadas por la actual Junta Directiva por el escaso margen de 41 votos (1.484 por 1.443).

Muchas gracias por su atención.