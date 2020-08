La Policía Local de El Puerto rechaza la forma en que se están distribuyendo las mascarillas

Continúa la polémica sobre los equipos de protección contra el coronavirus en la Policía Local de El Puerto. En esta ocasión, personas vinculadas al Cuerpo han trasladado a este medio el malestar que existe entre la plantilla por la forma en que se están distribuyendo las mascarillas en los diferentes turnos. Según ha podido saber este periódico, durante el estado de alarma se entregaban las mascarillas en bolsas individuales que cada funcionario policial abría por sí mismo, procediendo después a su utilización, de manera que cada agente manipulaba solo su propia mascarilla.

No obstante, este método ha cambiado y ahora las mascarillas se reciben en Jefatura en cajas de 40 unidades, repartidas en dos bolsas de 20 mascarillas cada una y se entregan en una bolsa normal y corriente a los jefes y mandos para que las distribuyan entre los agentes que prestan el servicio en cada turno. Desde la aplicación de esta nueva fórmula se están dando casos de agentes y de turnos que se están negando a recibir las mascarillas, al entender que al venir fuera de su envoltorio original no ofrecen garantías sanitarias, al haber sido manipuladas previamente antes de entregárselas.

En una circular distribuida por el jefe accidental de Policía Local, Juan Carreto, entre los mandos policiales plantea que estos agentes "se están negando a prestar el servicio en la calle con esta mascarilla, por la forma en que se produce su distribución", y ofrece un protocolo a seguir "para tranquilidad de los agentes y hasta que se repartan otro tipo de mascarillas en envoltorios individuales". El protocolo consiste en que tras la recogida de las mascarillas, "se proceda a su esterilización con una máquina de ozono" existente en la Jefatura, durante 10 minutos, esperando 5 minutos más antes de usarla. También recomiendo a los mandos a cargo del servicio contactar con Protección Civil y utilizar el horno caliente de que disponen en su sede anexa. Finalmente, en caso de que el agente no desee ninguna de estas opciones "puede pasar por una farmacia o gasolinera para comprarse una mascarilla, realizando el correspondiente informe y pasando el coste al Área de Riesgos Laborales del Ayuntamiento".

El delegado de prevención de Salud Laboral de la Policía Local, ha reaccionado de manera urgente a dicha circular, enviando un comunicado a su autor (con copia a la concejala Marina Peris), en el que aclara en primer lugar que "en ningún momento los policías se han negado a salir a la calle. Únicamente se te ha comentado que las mascarillas no reúnen requisitos de seguridad adecuados para realizar el servicio". Acto seguido, el comunicado enumera las causas por lo que considera que las mascarillas no son seguras, "al venir sueltas y amontonadas en una simple bolsa de plástico, sin ningún tipo de etiqueta ni precinto de seguridad, a la vez que se desconoce su procedencia, estado y lugar de donde han salido, pues no existe nombre de la empresa suministradora y de los consejos y recomendaciones para su correcta utilización". Por último, el delegado de prevención de Salud Laboral se pregunta "quién o qué personas han procedido a los embalajes para cada turno una vez que se ha quitado la estanqueidad y protección de las mismas".

Por estos motivos, el delegado recomienda que "no se deben utilizar por protección", a la vez que ha puesto el asunto en conocimiento del Comité de Salud Laboral del Ayuntamiento.

El delegado de Salud Laboral cuestiona igualmente el protocolo elaborado por el jefe accidental de Policía, subrayando que "no hay ningún estudio que de por esterilizadas las mascarillas mediante el procedimiento del ozono", y que el horno caliente (auto-clave) de Protección Civil "se utiliza para las mascarillas reutilizables", y las que se dan a los agentes "son de un solo uso y además se desconocen las recomendaciones del fabricante, pues no existen".

Por último, muestra sus dudas sobre la posibilidad de que el área de Salud Laboral pueda reintegrar el importe de la compra a los policías que opten por adquirir su mascarilla de forma particular, "pues todas las cosas se tienen que pedir con su retención de crédito".