El Puerto, sin policías locales en las calles por falta de mascarillas homologadas

Los catorce agentes de la Policía Local que se encuentran en estos momentos de guardia en El Puerto se han negado a salir a la calle, al no disponer de mascarillas homologadas de protección. Así lo ha denunciado el sindicato UPLBA, mayoritario en la Jefatura, que recuerda que ya desde este miércoles es obligatorio para todos los ciudadanos andaluces el uso de mascarillas, por lo que se niegan a salir a patrullar sin ellas.

Las mascarillas homologadas para los agentes son de las del tipo SFP2, que no solo protegen a quien las lleva sino que también evitan contagios hacia al exterior.

Según han explicado responsables del sindicato, cuando estos agentes han comenzado el turno de trabajo, a las tres de la tarde, han comprobado que no tenían este elemento de trabajo a su disposición, por lo que han reclamado a su superior, el intendente Rafael Muñoz Leonisio, que se les dotase de las mismas.

Tras acudir al Ayuntamiento, el mando policial ha acudido a la Jefatura provisto de mascarillas quirúrgicas, que no están homologadas para los agentes, y también con mascarillas rígidas de las confeccionadas por la empresa Torrent, tampoco apropiadas para esta labor. También en los patrulleros hay mascarillas muy aparatosas, que han estado durante toda la pandemia en cajas abiertas y que se han podido contaminar, por lo que los agentes se niegan a usarlas ya que como dicen además "los coches no se limpian desde septiembre de 2019". Se trata, además, de mascarillas muy aparatosas que según los agentes pueden crear alarma social, al margen de los policías en las playas se pueden cocer, literalmente. Para más inri, estas mascarillas están caducadas desde el pasado mes de marzo.

Además, en las instrucciones de estas mascarillas se indica claramente que "un uso inadecuado puede derivar en enfermedad grave o discapacidad permanente".

Según denuncia el sindicato, se ha amenazado a los agentes con abrirles diligencias por desobediencia si no salen a realizar su trabajo en la calle, pero la plantilla se ha plantado y ha decidido no salir en tanto no tengan las mascarillas necesarias. "Se trata de nuestra seguridad y la de nuestras familias", insisten.

Así las cosas, este miércoles no hay agentes en El Puerto ni tampoco en las playas, lo que puede provocar un serio problema de seguridad. A pesar de que el intendente jefe ha ordenado a los agentes que se distribuyan por las playas y el término municipal para controlar el uso de mascarillas por parte de los ciudadanos, los agentes han decidido no salir en tanto no cuenten con el material homologado necesario.