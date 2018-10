Levantemos estudia la confluencia con Podemos con vistas a las elecciones municipales

La agrupación de electores Levantemos trabaja para una posible confluencia con Podemos con vistas a las próximas elecciones municipales de 2019. Para ello, representantes de Levantemos han mantenido ya dos reuniones con miembros de dicho partido, y el próximo miércoles tienen previsto volver a reunirse para continuar la negociación, en la que todavía no se han alcanzado acuerdos.

Así lo han anunciado esta mañana los representantes de Levantemos, durante una rueda de prensa en la que han estado presentes los concejales José Antonio Oliva y Vanessa Gómez, la secretaria de grupo Irene Arana y el militante Antonio Rojas. Durante la comparecencia, la concejala Vanessa Gómez, subrayó su disposición absoluta a confluir "con gente que quiera trabajar por una ciudad más ecologistas, más igualitaria, más feminista y más justa", aunque "siempre que estén alejados de intereses de partido". Con Podemos reconoció que comparten "algunas cosas clave", aunque con el que podría ser su aliado natural, Izquierda Unida (IU), quiso matizar que están dispuestos a trabajar para incluir a personas a título particular en el proyecto de confluencia, pero no con la estructura de partido de IU, ya que según consideran dicho partido "no ha decidido apostar por cambios reales. Está muy difícil, con Podemos está más fácil", reconocieron.

En cuanto a su evolución política, Levantemos se mueve ya claramente en un proyecto de carácter municipalista, especialmente después de su participación en la presentación de la Confederación Municipalista celebrada en Burgos este pasado fin de semana. Levantemos dejó claro que en 2015 se presentaron a las elecciones municipales con vocación de tomar las riendas de la política local y desbordar los límites del Ayuntamiento en beneficio de la ciudadanía. Este mensaje es el que transmite el nuevo logotipo de la agrupación, que por vez primera ha utilizado esta mañana la formación en su rueda de prensa, en el que se reproduce de forma esquemática las celdillas de una colmena, que muestra la sintonía entre las agrupaciones municipalistas que asistieron a dicho encuentro.

Este logotipo preside la nueva página web de Levantemos, también presentada esta mañana, donde la formación ha publicado las cuentas de su grupo municipal correspondientes a los años 2015, 2016, 2017 y 2018 hasta el mes de septiembre. Según explicaron, la web se ha diseñado para dar a conocer las cuentas de las partidas que se asigna al grupo municipal, en un ejercicio de transparencia y atendiendo a lo que fue aprobado en Pleno en diciembre de 2016, cuando se ratificó una moción que recogía el compromiso del alcalde, David de la Encina, para publicar las cuentas de los grupos políticos en la web municipal, lo que, según critica Levantemos, no se ha hecho. "El equipo de gobierno local y la oposición no son claros con esas cuentas", mantuvo Irene Arana. En la nueva web además de consultar las cuentas, el ciudadano puede ver las mociones defendidas por Levantemos en estos años o hacer propuestas.

Por último, Levantemos explicó que desde la formación no tienen cerrado todavía el relevo del concejal Javier Botella, que dimitió el pasado día 5 de octubre. La persona que en teoría debe sustituirlo es Gabriel Sánchez Orellana, que acaba de ser padre, por lo que está estudiando su disponibilidad para asumir el acta. El próximo día 7 de noviembre se dará comunicación oficial al pleno de la baja del dimisionario concejal.