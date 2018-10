El concejal de Levantemos Javier Botella entrega su acta

El concejal de Levantemos El Puerto Javier Botella ha anunciado hoy que abandona esu acta municipal "por razones políticas".

El edil, que fue número tres de la candidatura de Levantemos a las últimas municipales, se aleja así del eufemismo de las "razones personales" y anuncia que abandona la agrupación de electores por discrepancias de carácter político con el proyecto.

Como él mismo explica en una carta remitida a los medios de comunicación "abandono Levantemos voluntariamente y entregaré el acta de concejal porque Levantemos, en su democrática y multitudinaria, asamblea así lo pidió".

Botella explica que "me hubiese gustado terminar la legislatura, me hubiese gustado estar presente cuando aprueben, si se atreven, el reglamento de subvenciones a los grupos políticos, me gustaría estar presente cuando se haga el centro de protección animal, me gustaría estar presente cuando el alcalde mueva un solo papel para recuperar la gestión del agua y un largo etcétera, pero como todo depende de un gobierno aletargado, estoy en una incertidumbre que puede ser infinita y quedarme como concejal no adscrito podría crear más astillas que soluciones en lo que rodea la izquierda portuense, así que por el bien común, ahí la dejo".

Existen muchas razones, según Javier Botella, para abandonar Levantemos. No voy a entrar en detalles porque esto no es un ataque a los compañeros de la formación. Si tuviese una balanza tengo con diferencia más alabanzas que reproches. Las gracias, admiración y cariño hacia todos sus componentes son inmensas y me sería imposible de describir por aquí".

El resumen de su crítica hacia Levantemos es que "pese a construir una buena herramienta, no hemos sabido darle uso. Un martillo no puede atornillar el más simple de los tornillos. ¿El resto? Formas, decisiones y futuro. Lo normal en cualquier formación política. Con la diferencia de que nosotros no debíamos ser una formación política normal. Yo entiendo la gracia de una agrupación de electores sobre todo en dos sentidos. Su composición a través de la recogida de avales y su desaparición tras finalizar la legislatura.

Entiendo que un grupo quiera seguir participando en la vida política en el futuro, yo mismo lo intentare hacer, pero no me gusta usar una agrupación de electores, sus recursos, su tiempo que exclusivamente deberían ser para la presente legislatura con miras a la siguiente legislatura. Esto que puedo sonar muy pulcro, para mí es un pilar fundamental del juego".

Botella cree que Juan Clavero podría haber liderado una confluencia de fuerzas de izquierda

Botella añade que "ante lo que se avecina como mensaje y petición, me gustaría hacer publica mi última intervención dentro de Levantemos antes de anunciar mi salida: Por mucho rencor que se tenga, por mucha contradicción que exista, debemos poner por delante los intereses de la gente y creo que lo ideal sería intentar contar con una figura transversal y con reconocimiento social como Juan Clavero, que ésta liderase una candidatura donde las tres fuerzas puedan ir de la mano. Todo lo que no pase por ahí será un fracaso para el Puerto. Espero que alguien la recoja".

Javier Botella cierra esta etapa con Levantemos "deseándoles lo mejor", y repite las gracias de nuevo "a todos sus componentes, del pasado y presente. Agradecer y mandar un fuerte beso a todos los miembros de la corporación, concejales y cargos, a las asociaciones y colectivos, medios de comunicación y con un cariño especial al personal de este ayuntamiento que tanto me ha ayudado y tanto luchan por mejorar nuestra ciudad. A los que no luchan tanto, un saludo cordial y nos volveremos a ver", concluye.

Javier Botella es el segundo concejal de Levantemos que entrega el acta, tras la renuncia de María José Marín, en este caso por motivos laborales.