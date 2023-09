La Junta dice que para trasladar el Vaporcito no es necesaria ninguna autorización

Las recientes declaraciones de la Asociación de Amigos del Vapor, advirtiendo que no retirarán el Vapor de El Puerto de su emplazamiento actual en tanto no esté descatalogado como Bien de Interés Cultural (BIC), han obtenido respuesta por parte de la Junta de Andalucía, administración desde la que aclaran que ellos no tienen que autorizar los traslados de los BIC muebles, dentro del territorio nacional.

También añaden que los propietarios de los BIC tienen que comunicar el traslado con un mínimo de 15 días de antelación, aportando la documentación acreditativa y los seguros que acrediten que el traslado se realiza con las condiciones adecuadas para que la fisionomía, integridad, estructura y aspecto del bien protegido no se vayan a ver alteradas.

Así las cosas, la asociación propietaria del Vapor sigue a la espera de un encuentro con el Ayuntamiento para determinar qué se hace con el barco, ya que la intención municipal es que la nave abandone el antiguo varadero Guadalete, tal y como avanzó el alcalde, Germán Beardo, en una entrevista concedida a Diario de Cádiz el pasado domingo.

El temor de la asociación es que cualquier movimiento durante el traslado de al traste con el barco, que se encuentra en un estado muy precario e inestable y supone ahora mismo incluso un peligro al ubicarse en una zona de paso abierta al público, dentro del nuevo paseo fluvial.