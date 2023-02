Jorge Cadaval, de Los Morancos: “El Carnaval es magnífico para poder hacer crítica positiva”

Junto a su hermano César lleva décadas haciendo reír a toda España. Jorge Cadaval ha sacado un rato de su intensa gira teatral con el espectáculo ‘Todo por la Matria' para atender a Diario de Cádiz y adelantar algunas pinceladas del pregón del Carnaval de El Puerto, que los dos humoristas sevillanos ofrecerán el próximo jueves, 23 de febrero, a las ocho y media de la tarde desde la Plaza del Castillo. Jorge se declara un enamorado del Carnaval, y aunque nunca ha salido en una chirigota -cosa que sí hizo su hermano César en 2010, con ‘Los pre-paraos’- cree que sería capaz de hacerlo. “El Carnaval es algo magnífico para reflejar el momento social en el que vivimos, para poder hacer una crítica positiva, pero sin ser hiriente, con arte”, afirma.

Jorge cree que “el humorista debe tener un compromiso con la sociedad, estar en contacto con la gente y hacer la crítica de forma simpática, quitarle hierro a las cosas que están en la calle. En estos tiempos no es fácil llegar a final de mes, hay muchas familias que están pasando muchas fatigas y tenemos que hacerles la vida más agradable, es algo muy importante”, destaca.

"Me encanta El Puerto. Junto con Sanlúcar, Rota y Chipiona es mi zona de confort”

Los Morancos, sevillanos de pura cepa, tienen también una gran cercanía con la provincia de Cádiz. “Conocemos mucho El Puerto, a mí me encanta ir a tapear. He veraneado toda mi vida entre Sanlúcar, Chipiona, Rota y El Puerto, y aunque ahora mi casa está en Rota esa parte de la provincia de Cádiz es el rincón donde me encuentro en mi zona de confort. Vengo muy a menudo, me gusta mucho”.

Como recuerda Jorge “tuvimos un chiringuito un par de años en Puerto Sherry, tenemos una gran relación con El Puerto y nos encanta su gente”. En cuanto al Pregón, Jorge asegura que “está enfilaíto, va a ser un pregón que sorprenderá. Estaremos rodeados de muchos amigos a los que se quiere mucho en El Puerto. Va a haber sorpresas y cosas inesperadas. Estamos encantados de ser pregoneros de El Puerto”.

El mundo del Carnaval no les es ajeno a Los Morancos, que tienen una gran relación con figuras de la fiesta como José Luis García Cossío, Selu, quien fue uno de sus guionistas durante unos años. Ahora mismo trabajan con otro nombre destacado del Carnaval, Lolo Seda, y mantienen amistad con otros grandes como el Love, entre otros personajes de la fiesta. “Hemos vivido muchas cosas con la gente del Carnaval, momentos de emoción, nos encanta saborear las callejeras”, señala.

En cuanto a la experiencia chirigotera de 2010 de su hermano César, con Los pre-paraos, Jorge recuerda cómo lo vivió en primera persona, disfrazado de la entonces alcaldesa Teófila Martínez. “Yo era Teófila andando por la calle, hice todo el pasacalles saludando a los vecinos y diciendo que no se preocuparan, que les iba a arreglar todas las calles”, recuerda.

"Disfruto mucho del Carnaval en la calle porque me gusta ver disfrutar a la gente que quiero”

“El Carnaval en la calle lo he vivido muchas veces, con Lolo y otros amigos, y disfruto porque me gusta ver disfrutar a la gente que quiero”. Y hablando de amor, se siente orgulloso porque “la gente nos quiere mucho, tenemos un público maravilloso, estamos muy agradecidos”.

Dentro de su última gira, con la que ahora recalan en un teatro de Barcelona, Los Morancos visitarán este verano la provincia de Cádiz, probablemente también El Puerto, y esta semana harán un hueco para ser los pregoneros del Carnaval portuense. “Estamos muy honrados”, afirma el humorista trianero.