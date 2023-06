Javier Botella (UP): "Seremos leales al gobierno, pero lealtad no es complicidad"

El portavoz de Unión Portuense, Javier Botella, comenzó su discurso dando la enhorabuena al Partido Popular por los resultados electorales, dando además la bienvenida a los nuevos concejales. "Todos tenéis nuestro grupo abierto para lo que necesitéis", les dijo.

También dijo estar orgullo de su trabajo en la pasada campaña, aunque reconoció que "no hemos tenido los resultados esperados. Aún así, que una humilde agrupación de electores obtenga 3.755 votos es todo un hito. Se lo debemos a los compañeros que se han dejado la piel para que hoy Unión Portuense sea un referente en la ciudad, y la formación que porcentualmente más ha crecido ante la avalancha azul que ha azotado a toda España, incluyendo en el caso de El Puerto a Calleja como fenómeno social y tras una campaña mastodóntica de cuatro años".

Botella aseguró que "no podemos salir a la calle sin que nos paren conocidos y desconocidos que nos dan la enhorabuena por el trabajo bien hecho, y eso le da sentido a esta medalla. Hemos obtenido casi el doble devotos que en 2019, pero el cariño se ha multiplicado por diez. Podemos tener la cabeza bien alta, y eso lo da la honestidad, hemos ganado popularidad y la vamos a aprovechar. La vamos a usar para atender las necesidades de los portueses, con lealtad al gobierno, al que su mayoría absoluta no le confiere carta blanca. Lealtad no es complicidad y en aquello que consideremos inmoral o injusto, seremos contundentes", aseguró.