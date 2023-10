Izquierda Unida El Puerto denuncia la actitud "racista" de Beardo

Tras la presentación de los tres hombres que encarnarán a los Reyes Magos estas Navidades en El Puerto, desde Izquierda Unida lamentan "la clara falta de capacidad para asumir críticas por parte del alcalde, Germán Beardo, y un racismo institucional bastante notable”, afirma Carolina Rodríguez, responsable de Organización de IU El Puerto.

Tal y como explica Rodríguez “para sorpresa de todas y todos, nótese la ironía, la persona que encarnará al Rey Baltasar será una persona blanca a la cual van a pintar de negro. Ya con esto se está cayendo en lo que hasta la propia Naciones Unidas ha catalogado como acto racista, pero no queda ahí la cosa. Muchas han sido las personas, colectivos y medios de comunicación que le han reprochado esta acción y me pregunto si no habrá personas negras encantadas de realizar esta labor en nuestra ciudad, Claro, el problema es que quizás no tengan nivel para ser elegidos a dedo por no ser parte del selecto club de amigos del alcalde", señala Rodríguez.

Muchas están siendo las críticas en redes sociales hacia Germán Beardo por propiciar lo que para IU son “acciones denigrantes para las personas afrodescendientes que viven en nuestra ciudad y el alcalde, en vez de aceptarlas, ha atacado y contestado de forma chulesca, prepotente y faltando al respeto a todas aquellas personas que se lo han reprochado”, añade Rodríguez, que se lamenta de que “una vez más El Puerto, por la actitud chulesca y fuera de lugar del alcalde, se ve en el punto de mira estatal por cosas de las que no nos podemos sentir orgullosos y orgullosas".

Desde Izquierda Unida le recuerdan al alcalde "que la lucha contra el racismo es una lucha en la que todas y todos debemos estar involucrados, con el fin de garantizar lo más básico, los derechos humanos, y que con esta actitud poco propia de un representante público ha vuelto a perder otra oportunidad de oro preciosa para que nuestra ciudad sí sea vanguardia en un tema tan importante como este".