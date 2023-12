Izquierda Unida y la Flave trabajarán de manera conjunta para conseguir más participación

Izquierda Unida (IU) ha mantenido en estos días una reunión con la nueva junta directiva de la Federación Local de Asociaciones de Vecinos (Flave), encabezada por su nuevo presidente José Rodríguez. Según explicó el coordinador local de IU y portavoz municipal de la formación, José Luis Bueno, se trata de un primer contacto "para compartir pareceres y seguir con las relaciones de cordialidad que hemos mantenido entre ambas organizaciones".

Durante la reunión, la Flave ha trasladado a IU sus líneas de trabajo para el año que comienza y ha puesto encima de la mesa la preocupación compartida de ambos colectivos "por la deriva en las políticas de participación ciudadana durante el gobierno de Germán Beardo".

"El alcalde y su equipo han demostrado tener una obsesión clara durante estos años de gobierno para acabar con la participación ciudadana y cerrar la puerta del Ayuntamiento a cualquier organización que no les baile el agua, sea vecinal, sindical, social y política”, señaló el coordinador local, para añadir que "desde Izquierda Unida tenemos clara la obligación de responder con más contundencia que nunca para exigirle a Beardo que no use su mayoría absoluta para acabar con los colectivos que le son incómodos".

En este sentido, adelantó que "desde IU vamos a seguir trabajando codo a codo con las asociaciones de vecinos y colectivos, para hacer de El Puerto una ciudad mejor y en la que se tengan en cuenta las opiniones de toda la ciudadanía, no sólo de quien le interese al alcalde o al PP”.

Por último, Izquierda Unida reconoció que la Flave "siempre ha sido una de las herramientas referenciales de la participación activa de nuestras vecinas y vecinos en la vida diaria de la ciudad, a través de su lucha histórica y reivindicativa se han conseguido grandes avances en El Puerto". Para concluir que "por ello, hemos mostrado nuestro apoyo y deseado un buen trabajo a esta nueva directiva, a la vez que hemos tendido la mano a seguir colaborando de forma conjunta por el bienestar de las vecinas y vecinos de El Puerto".