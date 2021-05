Izquierda Unida insiste en la necesidad de convocar al Consejo de Comercio de El Puerto

Izquierda Unida El Puerto ha rechazado que la totalidad del municipio haya sido declarada Zona de Gran Afluencia Turística (ZGAT) por la Junta de Andalucía, ya que entiende que "perjudica gravemente al pequeño comercio y beneficia a las grandes empresas". En este sentido ha subrayado que "una vez más, el Partido Popular aplica políticas que beneficien a las grandes superficies en detrimento del pequeño comercio, haciendo saltar por los aires la conciliación de la vida laboral y la familiar de los y las trabajadoras del sector".

IU recuerda que ya en marzo abogaron junto a FACUA y CCOO por convocar al Consejo Local de Comercio, siendo éste el órgano de participación para debatir este tipo de cuestiones. "El gobierno de Germán Beardo no lo vio necesario y se comprometió a no modificar la ZGAT que ya había estado vigente en la ciudad durante el anterior mandato, cosa por la que nos alegramos en su momento", declaran desde la formación. No obstante, “vistos los acontecimientos ocurridos, la palabra de David Calleja y Germán Beardo no vale nada. Su propio partido en la Junta de Andalucía es el que ha cambiado de forma unilateral esta declaración, sin contar con el apoyo de los comerciantes del sector, las organizaciones que representan a los consumidores, los sindicatos, ni las propias vecinas y vecinos de la ciudad". Además, "en ningún momento desde el Ayuntamiento se han posicionado en contra de que esto se lleve a cabo".

Desde la formación "hemos podido saber que la solicitud de la declaración de ZGAT a la que se comprometió David Calleja, que se limitaba a los núcleos del centro histórico, Valdelagrana y Costa Oeste excluyendo a las grandes superficies, fue presentada a sabiendas de que no cumplía con los requisitos", y añaden que "esto demuestra que ha sido una maniobra premeditada, ya que desde el gobierno municipal eran conocedores de que sería la Dirección General de Comercio de la Junta de Andalucía la que tendría la competencia para resolver y que aplicarían los criterios políticos del PP, bajo los cuales, una vez más, los perjudicados serían los pequeños y medianos comercios".

Desde IU, instan tanto a Germán Beardo como a David Calleja a que hagan "todo lo posible por revertir esta situación. No podemos entender cómo, con la que está cayendo y en mitad de esta crisis económica que está afectando sobre todo al comercio de proximidad, el alcalde mire para otro lado y apoye políticas que sólo benefician a las grandes superficies y que dejan, otra vez, en la estacada a los vecinos de El Puerto".

Para finalizar, Izquierda Unida insiste en la necesidad de convocar el Consejo Local de Comercio "donde deben darse las explicaciones pertinentes y donde tienen voz y voto los agentes implicados y afectados por esta modificación. Algo que afecta a tantos vecinos y vecinas de la ciudad no puede decretarse de esta manera, debe consultarse, debatirse y aprobarse de forma conjunta con el sector comercial de El Puerto, tal y como se hizo con la declaración anterior".