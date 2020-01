“Paco, aquí vas a vivir muy bien”. Con estas palabras se dirigía hoy el músico portuense Javier Ruibal a la estatuilla de Francisco de Goya, que da nombre a los máximos galardones del cine español.

El pasado sábado Javier Ruibal se alzaba con el Goya a la Mejor Canción Original por su tema Intemperie, para la película del mismo nombre dirigida por el andaluz Benito Zambrano.

Tras la gala, Ruibal llegaba el lunes a su casa de El Puerto, donde ha recibido a Diario de Cádiz. Con la imagen del ‘cabezón’ en sus manos -con un diseño renovado este año, más pesado que el anterior y réplica exacta de la obra del escultor Mariano Benlliure- Ruibal señala que sus primeras reacciones han sido “sorpresa e ilusión, es algo muy bonito porque supone una avalancha de cariño renovado que sienta muy bien”, asegura.

Es cierto que Javier Ruibal siempre ha sido profeta en su tierra, no solo en El Puerto sino también en otras ciudades como Cádiz capital, de cuyo Carnaval fue pregonero en 2009. “ Sí, afortunadamente tengo la suerte de que me quieren mucho en casa, que es donde te tienen que querer. Luego ya si por ahí te bailan el agua por ahí también está muy bien...”, bromea.

Este Goya no ha sido primera alegría que le da a Ruibal la canción Intemperie, interpretada para la película por Silvia Pérez Cruz. Hace apenas una semana también se alzaba con el premio a la Mejor Canción Original en los premios Asecan del Cine Andaluz.

"Estoy agradecidísimo a Benito Zambrano. 'Intemperie' es una película con mucho fondo"

“Estoy agradecidísimo a Benito Zambrano, que te inviten a una aventura como esta es un privilegio, y además es una gran película, con mucho fondo, mucho mensaje y magníficamente interpretada. Jaime (López) es un chico que lo hace muy bien, Luis Tosar y Luis Callejo están impresionantes... Yo estoy encantado por Benito sobre todo, y también por mi”, dice.

Y es que los últimos años están siendo de cosecha de premios para Ruibal, que en 2017 obtuvo el Premio Nacional de Músicas Actuales. “Es verdad, estamos cosechando y eso da mucha alegría. El premio nacional es algo que te honra pero también es una responsabilidad, se supone que ahora se te considera parte de la cultura nacional, que has aportado algo a la cultura del país. Eso es un halago, pero también te hace ponerte las pilas”.

El cantautor portuense sigue entre tanto con la gira de su último disco, Paraísos mejores, y a la vez ha llevado adelante otro espectáculo llamado Mi sur, mi paisaje, con el quinteto de cuerda Totem ensemble, con músicos de países del este y también españoles de las Orquesta Sinfónica de Sevilla. “La experiencia está rodando y está siendo muy bonita. A mí me echan muchas cañas y si quieres pescas”, advierte.

Ahora, con la mente ya puesta también en su próximo trabajo, está escribiendo algunas canciones para Martirio. “No sé todavía qué ocurrirá pero me estoy divirtiendo mucho y lo estoy pasando muy bien”, asegura.

"Todo esto me pilla en un momento muy reposado, lo estoy saboreando con un punto de solemnidad”

Desde su regreso de Málaga no para de recibir felicitaciones. “Todo esto me pilla en un momento muy reposado, sosegado en todos los aspectos, tanto vital como profesionalmente. Lo estoy saboreando de una forma que tiene un punto de solemnidad, lo cual es mucho más bonito que si te premian cuando estás arrancando una carrera, en la que cualquier premio puede hacerte correr el riesgo de soliviantarte y tirar para un camino que no sea el deseable. Todo llega en su momento”.

Esta felicidad se refuerza además por el hecho de haber sido premiado en una gala celebrada en Andalucía. “Málaga es tierra de promisión, a mi siempre me han tratado como en casa. Ha sido un gusto, estaban todos los amigos que tengo en el cine y el teatro. Sé que ha sido una alegría compartida y eso también me hace muy feliz, saber que hay gente que te quiere mucho aunque sean de otro gremio. Es algo maravilloso”.