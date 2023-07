Gala de fin de curso de la Escuela de Danza Paso a Dos en el teatro municipal, en El Puerto

Este sábado 1 de julio tuvo lugar en el Teatro Pedro Muñoz Seca la gala de fin de curso de la Escuela de Danza Paso a Dos. Son ya 25 espectáculos los que nos han ofrecido las hermanas Batista a lo largo de su recorrido empresarial a cargo de esta escuela, pionera en la enseñanza del ballet clásico en la ciudad de El Puerto.

Durante una hora y media los asistentes pudieron disfrutar de un variado programa en el que se incluyó, además de ballet, danza contemporánea, danza urbana, pilates, pilates-ballet y baile latino, con coreografías propias que demuestran la profesionalidad de la escuela y la dedicación de sus alumnos.

Sorprende no solo la diversidad de los estilos sino también la de los participantes, ya que hemos podido ver bailarinas de cuatro años y mujeres adultas que se inician en la disciplina del ballet clásico. Como dicen sus profesoras, “no hay edad para la danza y no hay excusa para empezar a bailar”.

La Escuela Paso a Dos ha participado, desde sus inicios, en múltiples actividades organizadas por el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María así como con distintas entidades privadas. Recientemente ha participado junto a la Coral La Salle-Santa Natalia en producciones tan importantes como los exitosos musicales de Érase una vez o Cuéntame, este último estrenado el pasado mes de abril en dicho teatro.

La escuela dispone de una variada oferta de actividades de baile, además de ser centro preparador y examinador de la Royal Academy of Dance, que certifica el nivel alcanzado en ballet. Su oferta de actividades se verá incrementada el próximo curso con la inclusión de “sexy style”, disciplina que fusiona el hip hop con burlesque y danza del vientre.