El Foro Social se suma a la protesta del 20 de marzo ante el Ayuntamiento

El Foro Social Portuense ha anunciado su apoyo a la concentración de protesta convocada hace unos días por la Platafoema de Afectados por la Hipoteca (PAH) a las puertas del Ayuntamiento, para protestar por el retraso en los pagos a este colectivo por parte del Ayuntamiento. La entidad exige que se les abone la subvención comprometida para el funcionamiento de la Oficina de Intermediación sobre los Desahucios, “que tan buen trabajo están realizando”, dicen desde el Foro.

La protesta será este miércoles, 20 de marzo, en la plaza de Peral, y con ella se quiere denunciar la situación que atraviesan muchas asociaciones portuenses que están sufriendo los retrasos en el cobro de ayudas.

Como señalan desde el Foro “el pasado 5 de febrero nos reunimos con los responsables de Bienestar Social para trasmitirles las quejas que nos estaban llegando sobre los retrasos en el abono de las ayudas de emergencia y de las subvenciones comprometidas con ciertas asociaciones, como la de enfermos de Parkinson, la PAH, Andad, Derechos Humanos o Amal, entre otras, que estaban soportando una situación insostenible. Después de casi mes y medio de aquel encuentro, la situación se ha agravado. Algunas asociaciones han tenido que despedir a sus trabajadoras, en otras trabajan sin cobrar, lo mismo que los proveedores. Han tenido que gastar los recursos propios y además pedir cantidades importantes de dinero prestado para poder cubrir los seguros sociales pendientes y otros gastos urgentes. El peligro de un cierre definitivo pende sobre ellas, cada vez como más inminente”, advierten.

Ante esta situación, “sin que desde el equipo de Gobierno se den soluciones, en el Foro Social ya estamos dudando si la causa es la incompetencia de nuestros gobernantes o si, bajo el paraguas de dificultades burocráticas, se esconde un deseo de ahogar a ciertas asociaciones que son críticas con la acción de gobierno. Lo hemos repetido muchas veces: si los políticos no sirven para solucionar los problemas de sus poblaciones, no sirven para nada. Las subvenciones, concedidas para realizar trabajos necesarios que el Ayuntamiento no puede realizar directamente, una vez comprometidas con las asociaciones son éticamente tan obligatorias como pagar las nóminas de los funcionarios o de las contratas que prestan sus servicios a la población”, afirman desde el colectivo.

El Foro Social añade que “cumpliendo con su cometido de dar voz a las personas más necesitadas y a algunas asociaciones que trabajan con ellas, no va a permitir sin resistencia que parte del movimiento asociativo de El Puerto sea destruido. Nos avergüenza que un equipo de Gobierno que se autodefine como progresista vaya a tener el triste honor de haber provocado a numerosas asociaciones la mayor crisis en muchos años de su historia. En sus manos está corregir el rumbo de esta situación”, concluyen.