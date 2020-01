La Flave pregunta al alcalde por el pago de la subvención aún pendiente

La presidenta de la Federación Local de Asociaciones Vecinales (Flave) Sol y Mar, Milagros Muñoz Gil, ha preguntado estos días al alcalde, Germán Beardo, por el pago de la subvención pendiente de la Federación, correspondiendo al segundo pago del año 2018, y de las asociaciones vecinales, que también han presentado sus quejas ante la Flave.

A pesar de que el alcalde ha asegurado a Milagros Muñoz que tratará este asunto con el concejal de Economía y Hacienda, Javier Bello, la presidenta de la Federación entiende que “es necesario explicar de forma pública que el pasado 30 de diciembre Bello informó a la Flave de la firma del decreto para el pago de la subvención, pero a día de hoy aún no se ha hecho efectivo el pago, siendo necesario para hacer frente a las actividades de la misma, y del sueldo de la administrativo contratada”.

Milagros Muñoz volverá a preguntar a Javier Bello por esta cuestión en un encuentro previsto para este martes.

Con respecto a las subvenciones de las asociaciones de vecinos, la Flave insiste en que “se hace necesario el abono de las mismas porque estas ya han mostrado a la Federación su preocupación y ahogo a la hora de pagar servicios, facturas, etcétera”.

“No sé qué pasa, estamos sin avances con respecto a las asociaciones de vecinos y a la participación ciudadana”, explica Milagros Muñoz, que asegura que “en el aire quedan los presupuestos de Participación Ciudadana o Mantenimiento Urbano y el convenio con el Ayuntamiento, que no sabemos si estará en Intervención, que es el paso previo a su elevación al Pleno, para su aprobación”.

La presidenta de la entidad vecinal recuerda que el convenio “se hace necesario para que el Ayuntamiento y la Flave puedan trabajar juntos para mejorar la ciudad”.

Milagros Muñoz le ha hecho llegar todas estas cuestiones al alcalde, puntualizando que “no es nada personal, pero llevamos ocho meses de Gobierno y aún no hemos avanzado en ninguna de las cuestiones enumeradas, y consideramos que si no nos ponemos a trabajar ya, algo que por parte de la Federación no ha dejado de ocurrir porque no hemos dejado de trabajar y preocuparnos de la asociaciones de vecinos y la participación, la ciudad dará pasos atrás”.

Además, la Federación solicitará formalmente, a través del Registro municipal, un encuentro con el alcalde para que la nueva junta directiva de la entidad, elegida el pasado mes de diciembre, pueda presentarse de manera oficial a Germán Beardo.