El Festival Enredados llenó El Puerto de deportistas de bodyboard y surf

Éxito rotundo del Festival Enredados en El Puerto, que celebró el pasado fin de semana en el litoral de Costa Oeste su segunda edición. La climatología quiso acompañar el evento y los cielos despejados y unas temperaturas casi primaverales fueron los mejores anfitriones de una jornada deportiva sobresaliente, para disputar la segunda competición de bodyboard y surf organizada por la Escuela ACTIBA Mar y Aventuras, en colaboración con la Concejalía de Deportes.

Desde las ocho de la mañana del sábado los participantes se encontraban en la playa de Santa Catalina calentando motores y gestionando las inscripciones para disfrutar de un día grande, subidos a las tablas. Un evento que va a más y que cuenta con la colaboración de muchas empresas que se suman a la cita y que han apostado por ambientar el festival, desde la arena, creando así junto a la organización un reclamo importante.

Stands, mercadillo, incluso un foodtruck de avituallamiento de The Surf House Café, que abría sus ventanas para ofrecer bebidas calientes a todos los que se animaron a participar o a acompañar; entre otras muchas empresas locales como The Home Skatepark Indoor, Gilafest, The Wave District Surf Shop o Larga 74 Urban Street Shop.

Puntualidad rigurosa en el arranque del campeonato de surf y bodyboard, a las nueve de la mañana, aprovechando el buen tamaño y la fuerza de las olas, debido a la subida de la marea en Las Redes.

La primera manga que entraba al agua correspondía a la categoría Leyendas, donde los surfistas más experimentados demostraron que, aun teniendo cierta edad, pueden coger olas potentes y disfrutar de ellas tanto como los más jóvenes.

A medida que transcurrió la mañana, se intercalaron mangas de las categorías Senior y Bodyboard, siendo esta última la primera en disputar su gran final, proclamándose como campeón el malagueño Iñaki Rementaría.

Cabe destacar que esta categoría contó además con la participación del actual campeón de España de Bodyboard, el portuense Eduardo Arribas, el cual se alzó con un cuarto puesto en el pódium.

En la categoría Senior, el campeón fue el surfista local Rohan Salceda, que mejoraba así su pódium de la anterior edición, en la que obtuvo una segunda posición el pasado año.

El chiclanero Ignacio González Polanco revalidaba su título de campeón en la categoría Leyendas subiendo a lo más alto del pódium junto a su hijo, repitiendo el resultado del año pasado.

En la categoría Junior, y tras una final muy reñida, conseguía la victoria el surfista Esteban Mossu, de 15 años.

Escasa participación femenina

En esta segunda edición del festival, aunque la participación femenina no fue muy elevada, no impidió la realización de una manga en calidad de final, donde Ana Cantero, natural de Chiclana, se proclamó campeona. El speaker del evento, Chema Quevedo, hizo hincapié en la necesidad de fomentar este tipo de deportes entre las mujeres, esperando que en la siguiente edición crezca el número de chicas competidoras.

Y, por último, y no por ello menos importante, ya que son el futuro, excelentes resultados de los más pequeños de la familia, que también pudieron disfrutar en sus mangas de las olas con las categorías Infantil y Espumas. Esta última categoría acogía a los deportistas más jóvenes, como Iris Peñalver, de 5 años, junto a sus padres que eran quienes les ayudaban dentro del agua a la hora de remar las olas y empezar a surfearlas.

Los vencedores de estas categorías fueron Hugo Campos, de 11 años, y Leo Casquero, de 8 años.

Además del campeonato de Surf y Bodyboard, todos los familiares y amigos pudieron disfrutar de una sesión de Pilates dirigida por Sara Ramírez, instructora de ACTIBA Mar y Aventuras, del mercadillo de artesanía y ropa, y de la comida que preparó Vanessa Hervías en su food-truck de The Surf House Café.

El edil de Deportes y Juventud, José Ignacio González, anuncia que ya se trabaja en la próxima edición con la intención de continuar consolidando este evento deportivo en el calendario de primer nivel. Agradeciendo a la Escuela ACTIBA Mar y Aventuras, así como a Antonio Ceballos, su apuesta por fomentar en nuestra costa el deporte de tabla, sin olvidar a todas las empresas y patrocinadores que suman valor añadido y han colaborado en esta cita donde El Puerto se proclama surfero, convirtiéndonos en el mejor escaparate y añadiendo un nuevo atractivo que desestacionaliza el turismo de sol y playa como destino para los amantes de las olas.