Y la Feria de El Puerto se pasó por agua

Finalmente los pronósticos se cumplieron y la lluvia hizo acto de presencia en el recinto de Las Banderas, que este domingo arrancaba con poca alegría debido al mal tiempo.

La zona de los cacharritos parecía una ciudad fantasma a eso de las tres de la tarde, aunque poco a poco el día comenzaba a levantar e iban llegando grupos a bordo de los autobuses urbanos y de coches particulares, con unos aparcamientos que reflejaban la escasa afluencia de público a primera hora de la tarde, tratándose de un domingo de Feria que normalmente es uno de los días de más ajetreo.

A pesar de eso en el interior de las casetas la actividad no cesaba, teniendo en cuenta que en muchas de ellas había ya concertadas comidas familiares y de grupos, que iban llegando paraguas en mano y con algo de ropa de abrigo, ya que la temperatura tampoco era elevada.

Poco a poco se fue animando el cotarro y al filo de las cinco de la tarde la afluencia comenzaba a crecer, si bien muchas casetas seguían estando vacías, en una estampa poco habitual en el domingo de Feria, cuando el recinto de Las Banderas suele recibir la visita de muchos vecinos de otras localidades de la Bahía.

En la noche del sábado sí hubo bastante animación, aunque este año ha llamado la atención lo pronto que han cerrado la mayoría de las casetas, muchas de las cuales a las dos de la madrugada ya tenían el cierre echado, salvo las destinadas a un público más joven, que se pueden calificar en algunos casos de casetas-discoteca.

El paseo de caballistas también estuvo más deslucido que de costumbre, debido a que la lluvia echó para atrás a muchos participantes. Sí estuvieron al pie del cañón los enganches, que pasearon a numerosos grupos por la Feria.

A partir de cierta hora de la noche muchas casetas apuestan por contra con grupos de versiones, la mayoría de ellos rememorando éxitos de los años 80 y 90 del pasado siglo, destacando propuesta como la de la Banda del Pelícano -si no la han visto, no se la pierdan, la diversión está asegurada- o propuestas novedosas este año como las de Los Vinilos, The Contratados o Sergio Chaves y su banda.

Para este lunes a las dos y cuarto de la tarde el Ayuntamiento ha convocado una rueda de prensa para abordar el balance de la Feria y anunciar, entre otras cosas, a qué ciudad se le dedicará la edición del próximo año.

La presencia de la Policía Nacional también ha sido muy fuerte en esta Feria, con una llamativa participación siempre en grupo de una legión de agentes que acudían a la menor ocasión, por asuntos como peleas, caídas o cualquier otra eventualidad.

El lamentable episodio vivido en la noche del viernes con los taxis no se llegó a repetir en la madrugada del sábado, aunque muchos usuarios estaban inquietos ante la posibilidad de que se hubiesen vuelto a repetir los problemas con la Policía Local y se quedaran de nuevo sin poder utilizar este servicio, imprescindible para muchas personas durante la Feria.

Ya este lunes se celebrará el Día del Mayor en la Caseta Municipal, donde los mayores de 65 años podrán disfrutar de precios especiales, mientras que se prevé que la jornada cuente con la presencia de un público mayoritariamente local, al ser jornada festiva en El Puerto.

En otro orden de asuntos, al estar tan próxima la celebración de las elecciones municipales, el próximo domingo 28 de mayo, se esperaba que esta Feria de Primavera estuviese marcada en gran medida por la cercanía de los comicios, con visitas de caras conocidas de la política regional o nacional, pero no ha sido así y salvo los carteles electorales en el interior de algunas casetas y las visitas convocadas por algunos partidos, lo cierto es que las elecciones y su inminencia han pasado bastante desapercibidas en el recinto ferial de Las Banderas, contra todo pronóstico, aunque para este lunes está anunciada la visita de Cuca Gamarra a la caseta del PP.