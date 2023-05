Un plante de los taxistas dejó esta madrugada a El Puerto sin servicio en la parada de la feria

Los taxistas de El Puerto de Santa María que estaban atendiendo el servicio de pasajeros en el recinto ferial esta madrugada se plantaron y decidieron marcharse a la parada de la estación de ferrocarril, donde quedaron concentrados, aunque actualmente el servicio está funcionando con normalidad. La situación que motivó el plante de los taxistas y su marcha del recinto ferial estuvo motivada por desavenencias con el turno de noche de la Policía Local de El Puerto.

Según afirman desde la Agrupación de Taxis de El Puerto, el día se había desarrollado con normalidad, y los problemas surgieron coincidiendo con la entrada de dicho turno, sobre las 23:00 horas, con quienes los conductores comenzaron a tener desavenencias. Desde ese momento, los agentes prohibieron a los taxis el giro a la izquierda para salir del recinto ferial y dirigirse hacia el puente de la Variante, obligándoles a salir de frente, hacia el Camino Viejo de Rota, lo que en muchos casos obligaba a aumentar el tiempo de facturación de las carreras, provocando situaciones de tensión con algunos clientes, que no entendían por qué los taxistas tomaban por el camino más largo.

A la vez, aumentaba el tiempo de duración de muchos servicios, produciendo en las paradas, y en especial en la de la feria, un mayor tiempo de espera de los clientes que aguardaban a los vehículos de este servicio público.

Según ha denunciado la Agrupación de Taxis, a pesar los intentos de mediación y diálogo de sus representantes con la Policía Local que estaba de servicio, los agentes continuaron impidiendo el giro a la izquierda, dándose además la circunstancia de que mientras iba avanzando la madrugada comenzaron a poner varias multas que según entiende los taxistas no estaban justificadas, que recayeron sobre cuatro conductores: por estar demasiado tiempo parado en el cruce de salida de la feria; por permanecer en la parada sin el cinturón de seguridad puesto; y en otros dos casos por estar en la parada del recinto ferial "obstaculizando el tráfico", algo que desmienten los taxistas afectados.

De esta forma, ante el aumento de la tensión y la situación de incertidumbre y "presión" que entendieron que se estaba produciendo en su trabajo, los taxistas decidieron a las 03:30 de la madrugada abandonar la parada de la feria y dirigirse a la de la estación de ferrocarril, donde quedaron estacionados unos 70 vehículos de este servició público de El Puerto, mientras otros 17 que habían venido de Jerez para reforzar la feria, se vieron también afectados. A partir de ese momento, la parada de taxis de la Feria de Primavera de El Puerto, quedó desatendida y sin taxis.

Mientras tanto, en dicha parada, según un usuario que se vio afectado por el plante de los taxistas, "la gente, con razón, se empezó a impacientar, no por el hecho de esperar sino por el hecho inaudito de que ni siquiera pasara ningún taxi, cuando, por ejemplo, la noche de feria anterior, el flujo de taxis era incesante".

Pasado un rato largo, según el mismo usuario, "la Policía Local informó a los ciudadanos, agolpados en la parada, que los taxis no atendían la parada de la feria y parecía que no la iban a atender, y que los autobuses terminaban su horario de servicio a las 5 de la madrugada y que no había otra posibilidad de transporte público". Esto afectó especialmente a las personas con movilidad reducida.

La Agrupación de Taxis ha querido manifestar que en el plante de esta madrugada se produjo de manera puntual, por lo que desmentido que estén en huelga, ya que en este momento están trabajando con normalidad. Además han subrayado que su interés es prestar el servicio a los clientes y trabajar, y adelantan que mantendrán una reunión con el Intendente Jefe de Policía Local para tratar de encontrar una solución al problema, ya que temen que esta noche se pueda volver a repetir.