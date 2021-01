El Ayuntamiento abona a la Flave la cantidad comprometida en el mes de mayo

La junta directiva de la Federación Local de Asociaciones Vecinales (Flave) ‘Sol y Mar’ ha mantenido una reunión telemática, acorde a las restricciones de reunión establecidas a causa de la pandemia del Covid-19, en la que se han tratado temas de actualidad y otros relativos a la Federación y al movimiento asociativo.

Uno de los puntos tratados en el orden del día ha sido evaluar la actual situación económica que atraviesa la federación para afrontar 2021. "El presupuesto para este año es incierto, al no contar con cantidad alguna proveniente del Ayuntamiento, ya que aún no se ha procedido a la firma del convenio de colaboración entre ambas entidades, y que serviría para cubrir los gastos necesarios derivados del funcionamiento, mantenimiento y gestión, así como de las labores y actividades realizadas por la federación", afirman desde la entidad.

No obstante, la Flave ha cerrado las cuentas referentes al año que ha finalizado, contando con la cantidad comprometida de 5.000 euros, tal como se acordó en reunión una mantenida el pasado 25 de mayo de 2020 con el entonces concejal de Economía, y ahora de Participación Ciudadana, Javier Bello, "que viene a compensar el agujero que ha supuesto para la federación la falta del citado convenio de colaboración". Esta cantidad finalmente se ha recibido a principios del mes en curso, "quedando aún pendientes los 10.000 euros que el anterior equipo de Gobierno dejó a deber a la Federación; cuestión que actualmente aún no se ha aclarado, y por tanto, no se ha abonado, a pesar de estar incluida en el convenio de colaboración 2016-2019, y correctamente justificada por la federación de asociaciones de vecinos".

Para la Flave, la firma del nuevo convenio, "supondría poder hacer frente a los gastos de funcionamiento, gestión y mantenimiento que deriva de la actividad de la misma que, aunque debido a la pandemia, es menor que en ejercicios anteriores, sigue igualmente suponiendo una serie de gastos mensuales. Además de permitir llevar a cabo actividades y campañas de concienciación y sensibilización de la ciudadanía", según exponen.

Por otro lado, la Federación sigue en conversaciones y contacto de forma periódica con los ediles de Participación Ciudadana, Javier Bello, y de Economía, Blanca Merino, para aclarar lo relacionado con la fiscalización de la justificación de las subvenciones de participación ciudadana 2018-2019 a las asociaciones vecinales, y las correspondientes al ejercicio 2019-2020, que aún ni siquiera han sido abonadas".