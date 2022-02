Familiares de presos se concentrarán frente a Puerto III para exigir que se retomen las comunicaciones especiales

Familiares de presos de Puerto I, Puerto II y Puerto III, han convocado para este próximo lunes, 14 de febrero, a las 11:00 horas una concentración a las puertas de la prisión Puerto III, junto a la parada de autobús, para pedir "que se respete el derecho de los presos a comunicar con sus familiares y a mantener las relaciones con el exterior", exigiendo la reapertura de las comunicaciones especiales en dichos centros.

Los familiares de presos afirman que desde el inicio de la pandemia "las personas que están en prisión sufren una doble condena, debido a la supresión del contacto con el mundo exterior, tan esencial para el bienestar de los internos".

La legislación penitenciara reconoce el derecho de presos y presas a comunicar con sus familiares y amigos. "Sin embargo, desde hace dos años, internos y familiares vienen sufriendo una situación que amenaza con perpetuarse en el tiempo", y que según señalan en un comunicado "no están dispuestos a seguir tolerando".

Exigen en este sentido que, para combatir la pandemia se tomen medidas "menos gravosas y menos lesivas para los derechos más fundamentales de los internos. Nos preocupa especialmente que mientras que las personas que estamos en libertad volvemos a la normalidad, con las medidas oportunas, en las cárceles se siguen protocolos mucho más estrictos".

Señalan por ejemplo que en prisión, con que haya un interno positivo en un módulo, el módulo entero (es decir 150 personas) se confina, con la perdida de las comunicaciones que el confinamiento conlleva, "incluidas las comunicaciones orales por locutorios".

Además, los familiares observan cómo mientras el ocio nocturno permanece abierto en el exterior con las medidas preventivas necesarias, como el certificado de vacunación, "llevamos desde diciembre sin tener comunicaciones especiales con nuestros familiares".

Por ello, consideran que "en lugar de privarles del derecho a comunicar con la familia, los centros penitenciarios deben de establecer medidas preventivas similares a las aplicadas a la ciudadanía en libertad y no decretar el confinamiento de un módulo entero si no es estrictamente necesario".

Los familiares insisten en reclamar la reapertura de las comunicaciones especiales "con las medidas preventivas que crean oportunas, al igual que se está haciendo con los permisos de salida".

Afirman además que "no hablamos desde la ignorancia, sino desde la realidad. Si trabajadores de prisiones o profesionales de ONG entran y salen de prisión, teniendo contacto con los internos, ¿por qué los familiares no pueden entrar?", preguntan, y cuestionan "si un trabajador de prisión o un profesional de una ONG no contagia y un familiar sí". "Lo que pedimos", añaden, "es justo y legítimo, pues el contacto con la familia es si cabe la parte mas importante del tratamiento penitenciario, ya que contribuye al bienestar emocional de los internos y, en definitiva, a su reinserción".

Insisten en que la población reclusa de El Puerto de Santa María "lleva desde el mes de diciembre sin poder abrazar a sus seres queridos, sin que exista un motivo de peso que lo justifique y sin que desde la administración penitenciaria se pongan todos los esfuerzos en buscar alternativas menos gravosas para esta situación".

Afirman además tener constancia de que la decisión de suspender las comunicaciones "depende de la dirección de cada centro penitenciario y no de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias. De hecho, cárceles como Zuera, Ibiza, Menorca, Alcázar de San Juan, Ocaña, Segovia, Badajoz, Madrid VII y Melilla, están disfrutando de las comunicaciones especiales, según se recoge en un comunicado de la Secretaría General de 4 de enero de 2022".