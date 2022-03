Evento benéfico en El Puerto para recaudar fondos para la caravana solidaria hacia Ucrania

Este domingo, 20 de marzo, la ciudad de El Puerto de Santa María contará con un evento benéfico organizado por los empresarios de La Choza Puerto Snacks&Copas, con la colaboración del Ayuntamiento, para recaudar fondos para Ucrania, ayudando así a cubrir los gastos de la caravana solidaria que saldrá desde la ciudad próximamente.

Para ello, se ha organizado en La Choza, ubicada en el Camino Viejo de Rota, calle Olivares 2, a partir del mediodía, una jornada donde no faltará la música, el baile y el buen ambiente, gracias a muchos artistas portuenses que no han dudado en sumarse a esta iniciativa. Actuaciones de Abraham García, Germán Morales, el Ángel de la Música, el Niño Villar, baile flamenco a cargo de Carmen Navarro, zumba con Chelo, Caballero y Prisci, y por supuesto un amplio elenco de actividades para los más pequeños, como pintacaras, para que se disfrute de un día en familia y no quede nadie atrás.

La ola de solidaridad con el pueblo ucraniano sigue creciendo “poniendo de manifiesto la generosidad de nuestras gentes, empresarios, colectivos, asociaciones, familias, pequeños y mayores que se quieren sumar para ayudar”. De esta forma, conforme avanza el conflicto entre Rusia y Ucrania se multiplican en la ciudad portuense las iniciativas para tratar de paliar los tremendos efectos de esta guerra.

Según indica el Ayuntamiento, “han salido convoyes con ayuda humanitaria, caravanas para recoger refugiados, coches particulares para traer a familiares de ucranianos, recogidas de alimentos, ropas y medicamentos, entre un largo etcétera de acciones altruistas que se van sumando desde que a finales de febrero Rusia invadió Ucrania”. La organización espera que todos aquellos portuenses que puedan acercarse lo hagan, realizando un donativo de 3 euros.