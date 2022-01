De la Encina: “La presencia de El Puerto en Fitur ha sido indigna y vergonzosa”

El secretario local del PSOE, David de la Encina, ha manifestado “la envidia sana que sentimos de cualquier otro municipio de la provincia de Cádiz y la vergüenza ajena por la penosa presentación de El Puerto de Santa María en la Feria Internacional del Turismo, Fitur 2022”.

David De la Encina ha explicado que “el alcalde Germán Beardo estaba ausente por tener que declarar ante el juzgado como presunto autor de un delito de prevaricación en la Plaza de Toros, y el concejal de Turismo, Curro Martínez, se ha limitado a presentar un vídeo y a balbucear algunas palabras, ante la indiferencia absoluta de los pocos congregados”.

“Pero lo más lamentable es que el sector profesional de El Puerto, los empresarios y empresarias que están dando la cara continuamente y que durante muchos años habían estado apoyando a su ciudad, en esta ocasión no fueron ni convocados en el Consejo de Turismo”, ha indicado el edil, quien asegura que “vergüenza les tendría quedar al señor Beardo y al señor Martínez tener esa pobrísima presentación en un escaparate como Fitur”.

Desde el PSOE auguran que “luego pagarán publicidades para decir lo mucho y bien que lo hicieron, pero la realidad está ahí; ahí están las imágenes y ahí está el sentir del sector que, lamentablemente, desde el Partido Socialista tenemos que recoger para exigir responsabilidades, para exigir una verdadera política de desarrollo, de posicionamiento de la ciudad con medidas de fomento del turismo, y no campañas de autobombo que no llevan a nada y que no aportan nada, si al final, protagonizan episodios tan penosos como el de este jueves, dando vergüenza en un escaparate como éste”.

David de la Encina señala que “es muy grave haber llegado a este punto en un escaparate como Fitur, donde cualquier municipio de la provincia ha tenido una presencia digna mientras que la de El Puerto ha sido absolutamente indigna y vergonzosa”.