La ciudad estará presente en Fitur con el vídeo promocional 'El Puerto eres tú'

El Puerto de Santa María asistirá a la Feria Internacional del Turismo (Fitur) este jueves con una representación mucho más modesta que en años anteriores, a excepción de 2021, en el que no hubo presencialidad por no celebrarse el evento. En este caso acudirá el concejal de Turismo y Promoción de la Ciudad, Curro Martínez, que hará un viaje de ida y vuelta en avión el mismo día, en solitario, para participar en un acto en el stand del Patronato Provincial de Turismo de la Diputación, con motivo del Día de El Puerto. En esta ocasión no asistirá el alcalde Germán Beardo, que el mismo jueves ha sido emplazado para acudir a declarar en una comparecencia judicial. Tampoco habrá representación empresarial ni del resto de la Corporación municipal.

De esta forma, la asistencia a Fitur queda muy lejos de las celebradas con anterioridad a la pandemia, tanto por la representación, ya que entonces solía acudir una amplia comitiva, como por los actos programados durante la convocatoria. En ella, a las 11:30 horas, en el citado stand, intervendrá el concejal de Turismo para presentar el vídeo promocional 'El Puerto eres tú', que fue dado a conocer por el Ayuntamiento en el hotel Soho Santa María en julio de 2021, un trabajo realizado por la galardonada empresa gaditana Innova Film, en el que distintas personas que han elegido este lugar para residir van narrando su experiencia cotidiana y sus vivencias en la ciudad portuense.

El concejal Curro Martínez acude a Fitur recién recuperado del coronavirus, que lo ha mantenido confinado a lo largo de más de una semana. Precisamente, la pandemia sigue condicionando la presencia en Fitur, donde El Puerto ha suprimido los folletos promocionales y ya no habrá material divulgativo en papel, que se han sustituido por códigos QR al que se puede acceder a través de la web de la concejalía de Turismo, una página adaptada a todos los dispositivos, que está conectada a ocho webcams en las que se puede ver en directo el litoral portuense.

Precisamente, en las primeras horas de hoy martes, Izquierda Unida denunciaba que la web de Turismo llevaba 45 días con los certificados de seguridad caducados, al no haberse actualizado el certificado SSL, aunque la situación parece haberse normalizado con posterioridad, desapareciendo de la página dicha indicación.

El concejal de Turismo ha destacado que en Fitur "vendemos nuestra ciudad, donde la naturaleza, el patrimonio, la gastronomía, el turismo familiar y la seguridad están garantizadas. En nuestras playas contamos con espacios emblemáticos, abiertos al mar y al sol de nuestra Bahía, como el parque metropolitano, que presentan El Puerto como un destino de excelencia y calidad".