El Puerto: Sin patrullas a pie de playa pero con un nuevo todoterreno

Estamos ya en plena temporada de verano y El Puerto presume de playas, uno de los reclamos turísticos por excelencia de esta población.

Este año la temporada ha comenzado sin sobresaltos, con el servicio de salvamento y socorrismo en marcha desde mediados del pasado mes de junio -dejando atrás afortunadamente el sainete del verano anterior, cuando se retiraron incluso las banderas azules por la falta de socorristas- y de momento los servicios de playas funcionan con normalidad.

Quizás el principal punto negro de la atención a las playas sea este verano la falta de patrullas específicas de la Policía Local en el litoral, debido a la falta de agentes, aunque esta misma semana, y para tratar de compensar esta carencia, se ha presentado un nuevo todoterreno que estará a disposición de los agentes y con el que podrán contar para entrar en la arena cuando se considere necesario, aunque un solo coche para un litoral de más de 22 kilómetros se antoja, a priori, algo escaso.

El vehículo es un todoterreno adaptado a la conducción en arena, por lo que prolonga el servicio hasta la misma línea de costa, alcanzando puntos a los que las ambulancias no pueden llegar. Durante todo el verano, en horario de mañana y tarde, estará en funcionamiento este servicio radiopatrulla, según ha informado la edil de Policía Local, Marina Peris.

No obstante, y volviendo a la vigilancia de las playas, se echa en falta un servicio tan importante en estas fecha como el de las patrullas de Policía Local en las playas, ya no solo en caso de accidente sino como sistema rutinario de vigilancia, para comprobar así el cumplimiento del bando de playas. Y es que este documento incorpora una larga lista de directrices y prohibiciones, entre ellas las de jugar a la pelota o a las palas en la orilla, o la prohibición de acceder con perros al litoral, pero si no hay una autoridad que vigile su cumplimiento de poco sirve tanta normativa, a la hora de la verdad.

Otro de los aspectos a mejorar es la situación de los aparcamientos de algunas playas, como la de La Muralla o la de La Puntilla, cuyos accesos se encuentran en muy mal estado y se haría necesario una actuación de puesta a punto y posterior mantenimiento. También los paseos marítimos como los de Valdelagrana o El Aculadero necesitarían una mayor atención, sobre todo para evitar el tránsito de motocicletas que, si bien está prohibido, campan a sus anchas por estas zonas peatonales sin ningún tipo de control.

Y ya por último en lo que respecta a la contaminación acústica, son muchas las quejas por parte de los usuarios de playas como La Puntilla o el Aculadero acerca del nivel de ruido procedente de los chiringuitos ubicados en Puerto Sherry, que desde primera hora de la tarde tienen la música a un elevado volumen que impide relajarse a muchas de las personas que escogen esta zona para el paseo o el descanso. Se da la paradoja de que el bando de playas prohíbe tener la música a un volumen elevado, mientras que estos chiringuitos perturban la tranquilidad de la zona a diario sin que nadie ponga remedio.