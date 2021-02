Ecologistas en Acción pide más implicación de los ayuntamientos en la Vía Verde Entre Ríos

Ecologistas en Acción ha valorado de manera muy positiva la reunión por vídeo conferencia en la que participaron representantes de la Diputación de Cádiz, de la Fundación de la Vía Verde de la Sierra, de la FFE (Fundación de Ferrocarriles Españoles), ayuntamientos (El Puerto, Rota, Chipiona y Sanlúcar), y representantes de la organización ecologista y otras entidades sociales, para seguir impulsando el proyecto de la 'Vía Verde Entre Ríos'. Dicha reunión, señalan los ecologistas, era un compromiso del vicepresidente 2º de la Diputación Provincial y responsable del área de Transición Ecológica y Desarrollo Urbano Sostenible, Mario Fernández, y se celebró el día 19.

Los ecologistas destacan en este sentido el interés expresado por la Diputación Provincial y más, concretamente, por el propio Mario Fernández, que en el citado encuentro virtual, en representación de la institución "se comprometió a dos actuaciones muy concretas: Impulsar e iniciar conversaciones con el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF) y técnicos municipales, de cara a conseguir la cesión de la traza del ferrocarril, así como financiar el futuro proyecto constructivo. Dos compromisos que nos hacen confiar que vamos en la buena dirección", valoran los ecologistas.

Pese a ello, añaden los ecologistas, "echamos de menos una mayor implicación de los ayuntamientos beneficiarios por este proyecto, siendo como deberían de ser los principales promotores, al pasar por sus territorios esta Vía Verde". Ecologistas en Acción ha querido recordar que junto al grupo ecologista CANS de Chipiona vienen reivindicando este proyecto desde el año 1997, "consiguiendo pequeños logros, pero a menudo chocando con los obstáculos, la indiferencia y, a veces, la oposición de los ayuntamientos que siguen apostando por anteponer otras infraestructuras como carreteras o aparcamientos". "Reclamamos, por tanto, una mayor implicación municipal, sobre todo de El Puerto de Santa María, Rota y Sanlúcar de Barrameda", subrayan los ecologistas.

Ecologistas en Acción afirma que a tenor de las intervenciones municipales en la reunión, "no podemos por menos que expresar nuestras dudas sobre la voluntad real de los ayuntamientos en hacer realidad el proyecto, ya que en la última década no conocemos pasos reales en esa dirección, sobre todo por parte del Ayuntamiento de Sanlúcar de Barrameda, que no ha dudado en ocupar parte del trazado del ferrocarril en un vial; o el Ayuntamiento de El Puerto que no ha sido capaz de cerrar un convenio con ADIF después de la firma de un preconvenio, ni es capaz de eliminar ocupaciones ilegales del trazado".

"Esta falta de voluntad es lo que ha llevado a Ecologistas en Acción a tramitar nuestra propuesta a la Diputación de Cádiz, a través del representante de El Puerto en el Consejo de Participación Ciudadana, teniendo una positiva acogida".

"En cualquier caso, nos parece positivo el paso que se está dando y desde Ecologistas en Acción ofrecemos nuestra colaboración tanto a los ayuntamientos y sus técnicos, como a la Diputación, sobre todo a la hora de la redacción del proyecto constructivo. Cuanta mayor participación ciudadana, mayores posibilidades de éxito", concluye.