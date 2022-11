Distintos partidos se ofrecen en El Puerto para asesorar en la tramitación del Bono Joven de Alquiler

El PSOE local, junto a Juventudes Socialistas, inició este lunes, 14 de noviembre, una campaña de información y asesoramiento sobre el Bono Joven de Alquiler para la juventud portuense. Campaña que estará en vigor hasta el 14 de febrero de 2023, cuando termina el plazo para la tramitación de esta ayuda.

El secretario general David de la Encina ha informado de esta iniciativa que “pretende ayudar y asesorar a quienes deseen optar a la ayuda al alquiler promovida por el gobierno de España para la juventud” señalando que “quienes necesiten que se les informe podrán ponerse en contacto en el correo grupomunicipal@psoeelpuerto.es o llamando al teléfono 956 853 535 en horario de 18:00 a 20:00 horas, y concertar una cita con los compañeros que podrán asesorarles”.

En cuanto al Bono Joven de Alquiler, De la Encina ha explicado que “es otra de las iniciativa del gobierno de España para mejorar la calidad de vida de los colectivos más vulnerables, en este caso, de nuestra juventud, para lo que ha destinado 15 millones de euros”.

Los socialistas lamentan que “en el caso de Andalucía esta medida no haya sido implantada antes por el gobierno de Moreno Bonilla pues, a pesar de estar en vigor desde enero, la Junta de Andalucía no la ha puesto en marcha hasta ahora; y además con la intención de conceder las ayudas por orden de llegada y no por concurrencia competitiva, como sería lo más justo”.

Con efecto retroactivo al 1 de enero de 2022, quienes accedan a esta ayuda se beneficiarán de 250 euros mensuales durante 2 años. Como ha subrayado De la Encina “el gobierno de la gente sigue dando respuestas a las personas”.

Por su parte, Izquierda Unida, a través de su portavoz y candidato a las elecciones José Luis Bueno, ha subrayado que "esta medida impulsada con el Gobierno de España hace casi un año, llega tarde por parte de la Junta de Andalucía, pero esperamos que sea una oportunidad para todas y todos aquellos jóvenes, de entre 18 y 35 años, que debido al problema de la vivienda y los precios de las mismas no pueden hacer frente de forma solvente a los alquileres".

De esta forma, IU "vuelve a dar un paso al frente, como ya hizo en su momento con el Ingreso Mínimo Vital, y se pone al servicio de la ciudadanía para ayudar a tramitar o solventar todas las dudas que puedan surgir para acceder a este bono joven". Para ello, las personas interesadas sólo tendrán que ponerse en contacto con nuestra organización a través del teléfono o el correo electrónico que hemos facilitado desde nuestras redes sociales".

Por último, el candidato de IU reflexiona que "aunque la implantación de esta medida es una muy buena noticia, mucho nos tememos que los recursos destinados por la Junta de Andalucía no serán suficientes".

Por su parte, el vicesecretario de NNGG de El Puerto, Beltrán Gómez, ha señalado que las ayudas financiadas con cargo a los fondos transferidos por el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que se dirigen a facilitar el acceso a la vivienda "favorecerán la emancipación de los menores de 35 años".

Sobre las ayudas se puede obtener más información en el enlace https://www.juntadeandalucia.es/organismos/fomentoarticulaciondelterritorioyvivienda/areas/vivienda-rehabilitacion/fomento-alquiler/paginas/bono-alquiler-joven.html. Es para jóvenes cuyo salario anual sea inferior a 23.725,80 euros, tanto para arrendamiento de habitaciones en pisos compartidos como para pisos completos en alquiler, puede solicitarse de manera telemática a través de la Ventanilla Electrónica de la Administración de la Junta de Andalucía.

Gómez considera que el interés despertado por la iniciativa muestra “lo necesaria que resulta en un momento como el actual”.

Desde NNGG animan a todos los jóvenes portuenses que cumplan los requisitos a solicitar el bono y recuerdan que aquellos que tengan dudas con la tramitación o las bases de la convocatoria pueden acudir a la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de El Puerto de Santa María, Suvipuerto, en la calle Sol, número 1, donde les asesorarán gratuitamente.