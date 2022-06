Diferentes opiniones en torno a los actos del Día del Orgullo

Los colectivos Libres LGTBIQ y Las Tres Rosas, organizadores de algunos de los actos en torno al Día del Orgullo en la ciudad, han valorado muy positivamente el seguimiento a esta iniciativa.

Los convocantes recuerdan que organizaron todo el programa de manera autogestionada, sin subvenciones externas y contando con el apoyo y colaboración desinteresada de las personas de dentro y de fuera de los colectivos.

Para ambas organizaciones, sin embargo, "el Ayuntamiento no estuvo a la altura. El concejal de fiestas, David Calleja, se jactó de celebrar una gran fiesta en la Plaza del Castillo, en la que, para sorpresa de la comunidad LGTBIQ, no ondeaba una sola bandera arco iris. La fiesta no se diferenció de cualquier otra verbena: un escenario, una barra, y cinco minutos de fuegos artificiales. El concejal y el equipo de gobierno utilizaron el Día del Orgullo vendiendo el municipio como destino turístico, buscando, el palabras del propio concejal en sus redes, generar economía”, recuerdan.

Ambos colectivos inciden en la necesidad de continuar reivindicando los derechos de la comunidad LGTBIQ, tal y como se pudo escuchar en el manifiesto final, “para no perder los pocos derechos conseguidos, que se cuestionan una y otra vez; para conseguir otros que aún no tenemos; para acabar con los delitos de odio; para denunciar las agresiones que sufrimos, porque nos siguen dando palizas en las calles; porque las personas trans se siguen suicidando; porque las personas jóvenes LGTBIQ siguen sufriendo en sus institutos y en sus propias casas; porque la derecha continúa arrebatándonos lo poco conseguido y nos criminaliza, por todo ello: ni un paso atrás en nuestros derechos. Nuestra marcha no es de fiesta: es de orgullo y de protesta”.

Desde el equipo de gobierno, por su parte, hacen su propia valoración de la fiesta de plaza del Castillo y la califican de "auténtico éxito". Según señalan en nota de prensa "la plaza se llenó de portuenses y visitantes con ganas de celebrar la fiesta de la libertad, demostrando que El Puerto es un municipio orgulloso".

La actividad estuvo organizada por las áreas de Fiestas, Igualdad y Participación Ciudadana y contó con actuaciones musicales, entre ellas la del DJ David Akosta, con confetis, zancudos y fuegos artificiales.