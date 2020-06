Diferentes actos para una misma celebración por la igualdad

Finalmente, IU destacó que en este 28 de junio "existe la paradoja de que no podremos gritar lo que somos y por lo que luchamos en las calles, pero nuestra presencia tendrá, sea de forma virtual o simbólica, la fuerza, el peso y la importancia de los momentos clave en los que los pueblos se juegan su futuro".

David Calleja destacó en su intervención que "el Día del Orgullo es necesario", enfatizando que lo más importante "es la educación de las personas, con independencia de su condición sexual". Reivindicó "un Orgullo libre", considerando que no pertenece a ninguna asociación, colectivo o partido, “no necesita una agrupación política que lo defienda , necesita un partido que lo entienda y una sociedad que lo comprenda”.

Por su parte, María del Carmen Lara señaló que el evento, celebrado en el patio de la antigua casa palacio y centro de arte, servía para confirmar que la igualdad "no entiende de política, de género, de color ni de condición sexual, pues la tolerancia, el respeto y la igualdad en derechos y oportunidades y, por supuesto en deberes y obligaciones, están por encima de todos esos rasgos. Lo importante es la calidad humana, tener principios y valores que contribuyan al desarrollo personal y social”. La edil subrayó que desde el equipo de Gobierno "se seguirá luchando contra cualquier atisbo de marginación , discriminación o violencia.

Vox se desmarca

Vox El Puerto no ha participado en ningún acto institucional del Orgullo LGTBIQ+ al considerarla "una celebración politizada al servicio de la agenda ideológica de colectivos de izquierda y de extrema izquierda". Señalan además en un comunicado que "el Orgullo Gay no tiene nada que ver con los derechos de los homosexuales, tiene que ver con un puñado de lobbies y grupos de presión dedicados a enfrentar a la sociedad para ganar poder y recibir subvenciones. En todos los partidos hay gente de distintas tendencias sexuales, homosexuales o heterosexuales. Pero la condición sexual no debería tener ninguna relación con la toma de decisiones políticas. Creemos que este lobby intenta imponer su ideología a toda la sociedad".

Vox opina además que la conmemoración es "una moda para rascar unos cuentos votos", y critican "las escenas muy irrespetuosas con los católicos" de los desfiles y carrozas de otros años. "Nos da completamente igual lo que marque la corrección potítica: los sospechosos habituales nos van a seguir llamando homófobos tanto si vamos como si no, como hacen con el PP y Cs, por tanto nosotros vamos a ser coherentes y no vamos a participar en este aquelarre", sentencian.

Además, consideran que "el lobby LGTBI no representa el sentir de todos los homosexuales, ni siquiera el de una mayoría", por lo que "la celebración debe ser pagada con dinero privado y sin perjuicios al resto de los vecinos".

Por último, afirman que las administraciones del Partido Popular "han apoyado y subvencionado infatigablemente a las asociaciones pertenecientes al lobby LGTBI y han legislado a su favor, para imponer a la sociedad una visión unilaterla propia de la ideología de género".