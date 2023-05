Desconsuelo Ramírez se incorpora a las listas de Ciudadanos en El Puerto

La candidata de Ciudadanos a la Alcaldía de El Puerto, Lola Campos, ha presentado este lunes a Desconsuelo Ramírez, presidenta de la Asociación de vecinos de El Manantial y vicepresidenta de los vecinos de Costa Oeste, como parte de su lista electoral de cara a las próximas elecciones municipales del 28 de mayo.

“Es un orgullo contar con una representante vecinal en mi equipo para que sea la voz de los que normalmente no la tienen, la gente de la calle, la que mejor sabe las necesidades de nuestra ciudad”, ha señalado Lola Campos, que a su vez ha alabado la dilatada carrera profesional de Desconsuelo, que ha trabajado durante 22 años en la Armada Española, ha sido empresaria de la hostelería cerca de una década y que en la actualidad trabaja como asesora inmobiliaria en El Puerto. “Su experiencia tanto el ámbito público como en el privado junto a su labor como representante vecinal son los mejores avales para incluirla en nuestro equipo y aspirar a mejorar El Puerto”, ha subrayado Campos.

Para Desconsuelo el paso a la política se produce después de “mi experiencia vecinal donde se es consciente de la dificultad que existe para sacar adelante los proyectos que los ciudadanos de a pie requerimos para mejorar nuestros barrios. Me gustaría hacer crecer El Puerto desde la atención a los vecinos y mejorar todas esas zonas a las que los proyectos no parecen llegar nunca y donde las promesas no se cumplen”, ha señalado la representante vecinal.