Desahuciados una mujer y su hijo de 15 años de una vivienda en Rotonda del Magisterio

Carmen y su hijo de 15 años han sido desahuciados finalmente este miércoles de la vivienda en la que residían desde hace más de cuatro años, ubicada en la calle Carmen Campos Panisse, junto a la Rotonda del Magisterio.

Este desahucio ya se paralizó en noviembre de 2020 debido a la presión popular, cuando numerosos vecinos y políticos acudieron para evitar el lanzamiento.

La propiedad del inmueble, una conocida empresa local que atravesó un concurso de acreedores, pasó después a un banco a través de un fondo buitre con sede en Madrid, de manera que desde entonces la inquilina no ha podido pagar el alquiler mensual al no aceptar la nueva propietaria el importe del alquiler, siendo su única opción el desalojo del piso para su venta. Carmen tenía, antes de que expirara su contrato, derecho a una prórroga que no ha podido ejercer.

Según explica la afectada hoy se han presentado, sin previo aviso, tres furgones de la Policía Nacional y han ejecutado el desahucio, saliendo ella de la casa con lo puesto y lo que ha podido meter en una pequeña maleta. Asegura que no tiene a donde ir y que pasará la noche en la calle, a las puertas del Ayuntamiento, ya que desde Bienestar Social le han dicho que no hay viviendas disponibles.

Lo más sorprendente para Carmen es que se haya ejecutado el lanzamiento de este modo, cuando estaba en conversaciones con el banco para la compra de la vivienda, habiendo obtenido ya un compromiso para poder contar con el 80% de la financiación, un acuerdo que había podido alcanzar gracias a una asociación de ayuda a personas en su misma situación.