El concejal Curro Martínez, alarmado ante la falta de contratos para Mantenimiento Urbano

El que será concejal de Mantenimiento Urbano, Curro Martínez -una vez que se celebre, a principios de la próxima semana, el pleno de organización municipal- ha expresado a este periódico su perplejidad al comprobar el estado en el que se encuentra la Concejalía, con una grave situación de los contratos que deberían estar en vigor para el mantenimiento cotidiano de la ciudad.

Así, Martínez denuncia que hace dos años que no existe un contrato con ninguna empresa para el mantenimiento de los semáforos -razón por la cual ante cualquier avería la reparación se eterniza- y tampoco está ya en vigor el contrato general de Mantenimiento Urbano, labor para la que apenas quedan trabajando unos pocos operarios para las reparaciones más urgentes.

De momento, según explica, el único contrato en vigor, aunque acaba en agosto, es el de mantenimiento de señalizaciones, por lo que habrá que prorrogarlo a la espera de sacar los pliegos de condiciones para el resto de contratos de mantenimiento.

Este panorama lo pinta Curro Martínez en declaraciones a este periódico, tras ser preguntado por el caso concreto de la Costa Oeste, varias de cuyas urbanizaciones se encuentran sin alumbrado público desde hace casi dos semanas.

Este problema no es nuevo y ya se denunció hace meses, cuando la compañía Endesa, aplicando la nueva normativa estatal, instaló contadores de telegestión en estas urbanizaciones. Estos contadores llevan incorporado un limitador de potencia, de tal manera que cuando se excede el consumo contratado saltan y se produce el corte del suministro. En las últimas fechas las llamadas de quejas de vecinos y veraneantes se suceden a los administradores de fincas de la zona, al Ayuntamiento y a los técnicos municipales, pero de momento el problema no se ha resuelto. La incidencia, además, coincide con la presencia de muchos vecinos que tienen allí sus segundas residencias, y que no entienden qué está pasando.

En este sentido, el concejal de Ciudadanos explica que se ha reunido esta misma mañana con los técnicos municipales de alumbrado para evaluar esta incidencia, tras haber mantenido también conversaciones con Endesa.

Martínez anuncia que se está trabajando para que el alumbrado público en esta zona tenga la consideración de suministro esencial -tal y como estaba considerado antes del cambio de los contadores-.

La solución pasaría por la sustitución de los actuales Interruptores de Control de Potencia (ICP) por otro tipo de contadores denominados maxímetros, que no tienen límite de potencia. Esta sustitución la tendrá que realizar Endesa, y ya se está trabajando en ello también desde el Ayuntamiento, aunque de momento no se ha podido avanzar una fecha para solucionar un problema que afecta a numerosos residentes y visitantes de estas urbanizaciones.