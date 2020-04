Crisis del Coronavirus: cinco ejercicios de musicoterapia para llevar el confinamiento

Muchos han sido los artistas que han dejado para la historia grandes frases sobre la música y la necesidad de vivir una vida con ella. "Sin música, la vida sería un error", dijo Nietzsche. Pero poco se ha dicho sobre los beneficios que se obtienen también gracias a ella. "Ahora mismo hace falta, la gente lo necesita y lo está pidiendo y es mucho más barato que ir a un psicólogo", asegura Alicia Castro, experta en musicoterapia por la facultad de Medicina de la universidad de Alcalá de Henares.

"Hay personas que dicen que no cantan por lo que hacen mal. Y eso es un erro", declara Alicia. "El objetivo principal es disfrutar y dejar fluir los sentimientos. Hay que disfrutar la canción. No se trata de hacerlo perfecto".

En su caso, que suele trabajar en varios centros de mayores, ha tenido que trasladar su trabajo a los canales online. Desde allí sigue impartiendo sus sesiones, y aunque asegura que esta actividades siempre deben llevar un plan de acción personalizado, la experta recomienda algunos ejercicios que se pueden realizar desde casa.

Descubre tu mapa sonoro

Lo principal antes que nada es descubrir el mapa sonoro personal; es decir, encontrar qué sonidos, voces o melodías nos recuerdan a nuestra infancia. "Este paso es el que va a conseguir que conectemos con la música", explica Alicia. "Hay algunas personas que recuerdan el sonido de las gallinas, una campana o gritos. Es muy curioso. Esto va a ser lo que te predisponga".

¿Por qué me gusta esta música?

El segundo paso antes de cantar se basa en otra reflexión. "En esta fase cada uno se debe preguntar cuál es la música que nos gusta y por qué no otra". Según explica Alicia este aspecto está íntimamente relacionado con nuestra persona y forma de ser. "Cuando cantamos queremos decir lo mismo que dice la canción". Y similar ocurre con los instrumentos que nos gustan. " ¿Por qué me gusta el piano y no la trompeta?"

Escribe la letra

En este paso será necesario tirar de lápiz y papel para empezar a trabajar con la canción. Primero es recomendable escribir la letra, y en segundo lugar hay que leerla en voz alta, teniendo especial cuidado y atención con los puntos y las respiraciones. "No vale ponerse morado", advierte Alicia. Aquí en este punto concreto, múltiples son los beneficios que obtenemos al poner a trabajar nuestra memoria y la habilidad de lectoescritura.

Canta con tu ídolo

Aunque pueda dar un poco de vértigo y respeto hacer un dúo con tu cantante favorito, la experta recomienda que esta parte del ejercicio se base en eso. "Ahora hay que escuchar la melodía, la versión cantada de la canción. Y después tararea con el cantante, sin meter aún la letra", explica Alicia. Aquí también es aconsejable comenzar a mover el cuerpo, bailar y dejarse llevar por la música.

Cantar

Por último, y después de varias fases, ya es hora de enfrentarse solos al peligro y cantar. "Lo más importante de todo es disfrutar, no hacerlo perfectamente", vuelve a recordar la experta.