El Club de Rugby de El Puerto podrá volver a entrenar esta misma semana en la Ciudad Deportiva

La concejala de Deportes, Lola Campos, ha anunciado que el Club de Rugby Atlético Portuense (CRAP) podrá volver a entrenar esta misma semana en la Ciudad Deportiva 'Rafael Sánchez' después de que hace unos meses tuviesen que reubicar su lugar de entrenamiento por la realización de obras en las citadas instalaciones.

El equipo de rugby tuvo que trasladarse de campo el pasado otoño por la realización de la nueva pista de atletismo y por la ejecución de otra obra, solicitada por el propio club de Rugby, para la ampliación del césped del campo, un requisito necesario para su homologación ante la Federación Española de Rugby. "La Concejalía de Deportes está llevando a cabo esta mejora de las instalaciones en las que entrenan los jugadores del CRAP con la finalidad de apoyar al club en su crecimiento y progreso", ha afirmado Lola Campos. La responsable municipal de Deportes ha explicado que "faltan muy pocos flecos para finalizar la ampliación de la zona de ensayo".

La edil de Deportes ha lamentado "las molestias que estas obras de mejora de la Ciudad Deportiva hayan podido ocasionar en el ritmo de entrenamiento", a la par que ha señalado el trabajo realizado por los técnicos de Deportes, "que desde el primer momento han ofrecido al Club de Rugby alternativas como la utilización del campo de césped artificial de fútbol 7 de lunes a viernes para que pudieran realizar sus entrenamientos en las mejores condiciones posibles".

Por su parte, el CRAP ha emitido un comunicado en el que confirma que vuelven a la Ciudad Deportiva. En este sentido, indica que el Club de Rugby Atlético Portuense "comienza, si nada lo impide, sus primeros partidos en el polideportivo 'Rafael Sánchez', y que lo hará "con sus dos equipos senior: masculino y femenino".

El primer equipo en jugar será el senior masculino que se enfrentará a partir de las 11:00 horas del domingo a C.R. Estrecho y a la conclusión de este jugará el femenino contra Rugby Jaén, jugándose ambos partidos sin publico debido a las restricciones actuales por la pandemia.

Aunque el CRAP no ha podido aún pisar el césped del campo de rugby "por la eterna obra de las pistas de atletismo", el club portuense confía poder entrenar "aunque sea solo un día en la hierba, tal como se nos prometió por parte de las autoridades y que no surjan nuevos problemas que hagan que no se puedan disputar los partidos previstos, lo que ocasionaría un serio problema al Atlético Portuense que podría ser sancionado por la Federación Andaluza de Rugby y perder todas las aspiraciones de cara competir por revalidar los campeonatos", advierte.

Todos los participantes en los dos encuentros deberán de pasar previamente los preceptivos test Covid-19 para comprobar que no hay ningún positivo y poder practicar el rugby con total seguridad.