La Cinemateca ofrece este martes la proyección de la película 'Perfect Days' en El Puerto

Este martes, día 19 de marzo, a las 19:30 horas, se proyectará en el Teatro Municipal Pedro Muñoz Seca (Plaza del Polvorista, 4), en El Puerto, dentro de la Cinemateca 2024, organizada por la Concejalía de Cultura, la película Perfect Days, del director alemán Wim Wenders.

Ganadora del premio a la Mejor Interpretación Masculina para su protagonista Kôji Yakusho (13 asesinos) y del Premio Ecuménico del Jurado en el Festival de Cannes 2023, el director tres veces nominado al Oscar, Wim Wenders, rinde homenaje al cineasta japonés Yasujirô Ozu con esta reflexión profundamente conmovedora y poética sobre cómo encontrar la belleza en el mundo cotidiano que nos rodea.

En Perfect Days, Hirayama parece totalmente satisfecho con su sencilla vida de limpiador de retretes en Tokio. Fuera de su estructurada rutina diaria, disfruta de su pasión por la música y los libros. Le encantan los árboles y les hace fotos. Una serie de encuentros inesperados revelan poco a poco más de su pasado.

Wim Wenders (Düsseldorf, Alemania, 1945) se labró su prestigio gracias a películas como Alice in den Städten (Alicia en las ciudades, 1974), Der amerikanische Freund (El amigo americano, 1977), Paris-Texas (1984), Palma de Oro en Cannes y presentada en la Sección Oficial de San Sebastián, o Der Himmel über Berlin (El cielo sobre Berlín, 1987), premio al mejor director en Cannes. Ha sido nominado al Oscar al mejor documental por Buena Vista Social Club (“Sesiones Especiales”, 1999), Pina (“Perlak”, 2011) y The Salt of The Earth (La sal de la Tierra, 2014), Premio del Público en el Festival de San Sebastián.

La película se emitirá en versión original en japonés con subtítulos en castellano. La taquilla, que abrirá media hora antes del comienzo de la proyección, está ubicada en el propio Teatro Municipal y el precio de la butaca es de 3 euros (normal) y 2 euros (reducida: carné joven, pensionistas, estudiantes y desempleados). También se pueden adquirir las localidades en la plataforma de venta on line www.tickentradas.com

La próxima semana, según ha anunciado el concejal de Cultura, Enrique Iglesias, no habrá proyección con motivo de la celebración de la Semana Santa, por lo que la Cinemateca se reanudará el 2 de abril con O corno, película de la cineasta gallega Jaione Camborda que obtuvo la Concha de Oro en el Festival de Cine de San Sebastián 2023.