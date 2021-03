La Ampa del centro Mercedes Carbó de El Puerto pide la vacunación de los grandes dependientes

La Asociación de Madres y Padres (Ampa) del Centro de Educación Especial (CEE) Mercedes Carbó, de El Puerto de Santa María, por medio de su presidenta María Jesús Ruibal, ha pedido que se proceda a la vacunación de los dependientes Grado 3 que todavía no han recibido la dosis para su inmunización. La Ampa de este complejo educativo está muy preocupada por la situación, ya que aunque el CEE está haciendo las gestiones para que comience la vacunación no está obteniendo una respuesta satisfactoria de las autoridades sanitarias. El centro está ubicado en El Puerto, aunque recibe también alumnos procedentes de otras ciudades.

El centro Mercedes Carbó acoge niños y adolescentes entre 3 y 21 años de edad, una parte de los cuales son grandes dependientes, con alto grado de discapacidad y por lo tanto están incluidos entre los grupos de riesgo que les corresponde recibir el suero, pero que no han sido incluidos en los cuadrantes por parte de la administración sanitaria de la Junta de Andalucía. En concreto, de los casi 100 alumnos, les corresponde la vacunación aproximadamente a una tercera parte, que se encuentran en la franja de edad entre 16 y 21 años. La preocupación entre sus padres es cada vez mayor, ya que están esperando a ser vacunados desde que dio comienzo su turno en el calendario.

Además, según han señalado, se está produciendo agravio comparativo, ya que en otros centros de educación especial de la provincia sí han vacunado a estos grupos de edad y dependencia, e incluso ya se encuentran completamente inmunizados. Los grandes dependientes del Mercedes Carbó por el contrario no gozan aún de inmunización, lo que impide a sus madres, por ejemplo, dejarlos en las unidades de día.

En Jerez de la Frontera ya se ha procedido a la inmunización en los centros de educación especial a estos alumnos, grandes dependientes Grado 3. Son personas con patologías previas, muchas de las cuales requieren silla de ruedas para moverse y padecen discapacidad intelectual severa, por lo que entran de lleno en los grupos de riesgo.

Olga Rosell es una de las madres que está sufriendo esta situación. Vive en Jerez y envía a su hija Clara, de 20 años de edad y con una discapacidad del 95%, al centro de educación especial Mercedes Carbó todos los días. Lamenta que en el caso de estos grandes dependientes "la administración se ha saltado el calendario, pese a que entran en el rango de vacunación". Su hija, al igual que todos estos dependientes Grado 3, por sus características psicológicas no puede llevar mascarilla, ya que se la arrancaría: "Ella coge su autobús en la parada y va al colegio todos los días, donde tampoco llevan mascarillas". Es altamente vulnerable, ya que tiene patologías previas, y en caso de que contrajera el coronavirus "la tendría que sedar en el hospital, ya que es como un bebé", por lo que rechazaría el oxígeno o los goteros.

Olga Rosell denuncia que en la provincia de Cádiz "hay falta de criterio", ya que en los centros de educación especial de Jerez, por ejemplo, sí se ha vacunado a los alumnos, "mientras en El Puerto pese a la insistencia de la Ampa no consiguen que se les incluya en el calendario".

A esto se une la falta de información, ya que las autoridades sanitarias no aclaran si la vacunación va por colegios o por centros de salud. Ella afirma que a estos grandes dependientes les corresponde vacunarse por estar escolarizados, "pero en unas residencias se les vacuna y en otras no". El pasado viernes cursó una reclamación en su centro de salud, pidiendo que se aplique el mismo criterio en toda la provincia, porque mientras el grupo de Clara no recibe la vacuna en El Puerto, en Jerez fueron inmunizados la semana pasada. "Es un grupo que tiene mucha movilidad, mucho contacto y van desprotegidos", advierte con preocupación.

Al parecer influye también la función de la enfermera de enlace que la Consejería de Salud ha asignado a cada centro, que por ahora no habría conseguido que la Junta ofrezca una fecha para vacunar en el CEE Mercedes Carbó de El Puerto a estos grandes dependientes. Por su parte, la madre de Clara denuncia la falta de información", y se pregunta "cuándo se la va a incluir en el calendario de inmunización", a la vez que exije "vacunación en igualdad de condiciones que otros dependientes".