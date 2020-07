Cartel de figuras en la Plaza Real de El Puerto para la tarde del jueves 6 de agosto

El alcalde de El Puerto de Santa María, Germán Beardo, acompañado del concejal de la Plaza de Toros, Álvaro González, y el empresario sevillano José María Garzón, presentaron ayer el cartel del CXL Aniversario del coso portuense , que ha organizado Lances de Futuro en virtud del acuerdo alcanzado días atrás con el equipo de gobierno.

Enrique Ponce, José Antonio Morante de la Puebla y Pablo Aguado con toros de Juan Pedro Domecq, conforman el cartel de este único festejo en tiempos difíciles que llega cuando la pandemia dio al traste con la licitación de la explotación de la vertiente taurina de la Plaza Real en los próximos años y con la celebración de festejos taurinos, celebración que hoy igualmente tras el estado de alarma está tocada por las limitaciones sanitarias de aforo y de distanciamiento físico entre espectadores con asientos preasignados.

¿Por qué un solo festejo de los dos acordados? Garzón dio una parca pista: “Hay toreros que han decidido no torear este año o al menos de momento, una decisión que respetamos, sus motivos tendrán”.

La programación de este único festejo llega tras numerosas ofertas recibidas por el concejal de plaza de toros, si bien la de Garzón fue la única en firme. Posteriormente ha trascendido que el matador de toros El Tato estuvo a punto de formalizar una oferta y que el empresario de Ávila, José Montes presentó otra días atrás.

Por fin aquella apuesta inicial para El Puerto de dos festejos, el domingo día 2 y el jueves 6, se ha visto restringida a la segunda fecha, laborable, a las ocho de la tarde, con este cartel de figuras asiduas a la plaza como Ponce y Morante, y la presentación como matador de Pablo Aguado, que la última vez que toreó en la Plaza Real fue sin caballos en tiempos de la empresa de Entero y Belmonte.

La fecha del domingo día 2 ha quedado libre, siendo el segundo año consecutivo que no se dan toros en la Plaza Real en el primer fin de semana de agosto, y el festejo del jueves 6 será el debut y, de momento, único de Garzón como empresario de El Puerto ya que está previsto que tras el verano se reanude la licitación pública.

Como todo buen plato de gourmet el festejo se compone de sus doscientos gramos de proteína y el perifollo: una terna de lujo, toros para figuras y el arrope de la celebración del CXL aniversario de la plaza, efemérides con la que ya hilvana una queja uno de los colectivos taurinos de El Puerto: 'De sal y oro', que ha felicitado al alcalde y al concejal de Plaza de Toros por conseguir que este complicado año no quede en blanco la temporada, y a Lances de Futuro con Garzón al frente por organizar el festejo, pero se queja de que en el CXL aniversario de la Plaza Real no esté incluido ningún matador de toros de El Puerto en activo, como Alejandro Morilla o Daniel Crespo, y de que no se programe ninguna novillada picada o sin picadores.

Habrá venta de entradas presencial y por internet.