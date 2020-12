CSIF reclama el pago de los atrasos de la plantilla del Ayuntamiento de El Puerto

La sección sindical de CSIF en el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María ha querido denunciar públicamente "el abandono que sufre la plantilla municipal por parte del equipo de gobierno". Y es que, según afirma, "desde enero de 2020, los trabajadores municipales están esperando a que se aplique la subida salarial del 2 por ciento, tal y como marca la ley para el sector público".

Según el CSIF, la sección sindical ha tenido conocimiento de que esto "se debe a problemas en la tramitación administrativa que este gobierno municipal no ha sabido o no ha querido impulsar”. Para la central sindical es “lamentable que esta Corporación haya dispuesto de todo un año para prever este pago y hacer las modificaciones presupuestarias necesarias para poder abonarlo, y no haya visos de que se vaya a solventar este problema antes de que termine este año”.

El "maltrato" a la plantilla municipal "se demuestra, además, con otros asuntos, como el hecho de que, desde hace años hay más de 140 plazas vacantes, las cuales no se cubren ni por promoción interna ni a través de una oferta pública de empleo, que podría paliar la situación de paro que vive la ciudad". Debido a que no se ponen en marcha estos procedimientos para cubrir las vacantes, "muchos funcionarios se ven moralmente obligados a asumir funciones de superior categoría, que el Ayuntamiento no paga desde hace dos años, pese a que esos funcionarios siguen ejerciéndolas ejemplarmente".

Del mismo modo, CSIF denuncia que "no se renueva la ropa de trabajo al personal que la necesita, viéndose estos trabajadores obligados a utilizar indumentaria gastada y a veces, casi inservible". Y como colofón, la sección sindical lamenta que se hayan dejado de hacer los reconocimientos médicos obligatorios a la plantilla municipal, "máxime cuando nos encontramos en el año de mayor emergencia sanitaria desde hace un siglo".

Por todo ello, CSIF "exige al Gobierno municipal que cumpla con sus obligaciones para con esta plantilla y resuelva estos gravísimos problemas, porque al final, está perjudicando a la plantilla municipal, y en consecuencia, al servicio que se ofrece a la ciudadanía".