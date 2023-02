Betilo considera "un despropósito" la cubierta de las pistas de pádel del Club Náutico de El Puerto

"No podemos permitir que el teórico paseo fluvial que nos están vendiendo y que hipotéticamente va a suponer que la ciudad vuelva su mirada a ese río que le vio nacer se convierta en un paseo de despropósitos gracias a la connivencia de la Autoridad Portuaria y el Gobierno municipal de El Puerto, y además realizado con fondos europeos, es decir con dinero público". Así lo manifiestan desde la asociación de defensa del patrimonio histórico Betilo, tras la denuncia pública realizada por el columnista de Diario de Cádiz Manolo Morillo en su columna de El Alambique, el pasado domingo.

Betilo lamenta "la instalación en el Club Náutico de un impactante mamotreto propio de un polígono industrial y totalmente inadecuado para una ciudad declarada Conjunto Histórico que, al parecer, se destinará a instalación deportiva del propio club".

También denuncian desde la misma asociación que "en el otro extremo de este teórico paseo fluvial, junto a nuestra querida e histórica fuente de Las Galeras, de nuevo se está permitiendo al pub La Cristalera la apropiación del área situada entre la fuente y el tinglado del siglo XIX, espacio que, como hemos pedido en varias ocasiones desde Betilo, tendría que quedar, junto con la pequeña exposición allí existente, completamente exento para la libre contemplación de todos estos elementos patrimoniales, símbolos de nuestra historia hidráulica y portuaria".

Desde Betilo advierten a los dirigentes municipales que "nuestra identidad se pierde a borbotones y no solo se vive de fiestas. Señora presidenta de la APBC, no todo vale con tal de conseguir dinero. Pedimos a ambas instituciones mayor respeto a esta denostada ciudad y estamos valorando realizar otro tipo de acciones en defensa de nuestra identidad", concluyen.

También desde Izquierda Unida se hacen eco de las denuncias ciudadanas y de asociaciones como Betilo respecto a la construcción de esta nave de grandes dimensiones junto al Real Club Náutico, una obra que desde la formación llevan siguiendo desde el pasado mes de noviembre a raíz de varias denuncias vecinales debido al impacto paisajístico de la estructura y sobre cómo va a afectar al futuro paseo fluvial que se encuentra en construcción a través de los fondos EDUSI.

Para José Luis Bueno, candidato a la alcaldía por Izquierda Unida, “resulta chocante que mientras el alcalde, Germán Beardo, se afana en vender en redes sociales cada metro de avance en las obras del paseo fluvial, la Autoridad Portuaria -en manos de su compañera de Partido Teófila Martínez- aprovecha la más mínima oportunidad para sacarle rédito económico a cada metro cuadrado de terreno que puede”.

Para Bueno “no puede ser que tengamos una administración que ocupa una enorme bolsa de suelo en nuestra ciudad y que se mueva únicamente por su interés económico sin tener en cuenta los intereses de El Puerto”.

Bueno muestra su preocupación “por cómo afecta las ansias de dinero a la APBC a proyectos importantes para El Puerto como el del paseo fluvial, que pretende recuperar el río para el uso y disfrute de portuenses y visitantes” y expresa “un temor compartido por muchos ciudadanos y ciudadanas que tiene que ver con cómo la APBC actúa al margen de las iniciativas y los planteamientos urbanísticos del Ayuntamiento, ocupando y restringiendo a su antojo el espacio público en el Paseo José Luis Tejada o en el entorno de la Plaza de las Galeras”.

Bueno insiste en que “es necesario que tengamos un debate serio sobre la relación entre la Autoridad Portuaria y El Puerto, no puede ser que siempre seamos los paganinis de esta historia mientras otros hacen caja a nuestra costa”. Además, el edil recuerda que “hemos puesto este tema encima de la mesa varias veces durante este mandato y vamos a insistir en ello porque las actuaciones de la APBC terminan afectando directamente a los portuenses mientras el alcalde no es capaz, no quiere o no puede pararle los pies a la señora Martínez”.

Bueno recuerda “el futuro aparcamiento que la APBC quiere construir en la Bajamar, la segunda pasarela que se construirá hacia los terrenos de la APBC y por la que el Ayuntamiento va a poner el triple del dinero previsto o los cánones y tasas que lleva cobrándose a la ciudad desde hace décadas….Ya basta”, y añade que Izquierda Unida va a trasladar estos hechos directamente a la Autoridad Portuaria y vamos a emprender gestiones ante todas las administraciones implicadas para que la APBC vaya entregando de forma progresiva todos los suelos que tiene en nuestro término municipal y corregir así una relación en la que El Puerto siempre sale perdiendo”.

