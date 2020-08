El Ayuntamiento impide que los feriantes se manifiesten frente a Urbanismo

Después de dos días de manifestación frente a la Concejalía de Urbanismo, en la calle Sol, convocados a finales de la semana pasada por la 'Plataforma aporta o aparta', formada por los industriales feriantes de Valdelagrana, a quienes el Ayuntamiento ha precintado las atracciones, así como por vecinos de la zona y comerciantes que les apoyan, en la mañana de este lunes, finalmente, los feriantes no han podido celebrar la concentración como en días anteriores, que se ha caracterizado por ser bastante ruidosa (con el lanzamiento incluso de petardos) y cuyo objetivo es que se agilice la licencia para poder volver a trabajar en las atracciones de feria que han sido precintadas.

Ya el pasado viernes, día 31 de julio, las autoridades les comunicaron a los manifestantes que no podían concentrarse, ya que todavía no tienen la autorización de la subdelegación de Gobierno, que fue presentada el pasado jueves y que puede tardar hasta diez días. De esta forma, poco antes del inicio de la manifestación de este lunes, la Policía Local informó a los gerentes de las empresas instaladoras que no podían pasar hacia la calle Sol, por lo que los trabajadores se vieron obligados a mantenerse en la Plaza del Polvorista y poco a poco se fueron dispersando.

Los agentes advirtieron que cualquiera que se saltara estas instrucciones podría ser sancionado, lo que de hecho desactivó la protesta, prevista como en días anteriores de 11:00 a 13:000 horas en la puerta de Urbanismo, donde se apostaron dos agentes municipales. La Policía Nacional hizo acto de presencia en el lugar, sin que se registrara ninguna incidencia, toda vez que las personas que se habían reunido para asistir a la protesta (unas 60) suspendieron la manifestación. No obstante, los organizadores han presentado a la subdelegación de Gobierno una petición urgente para poder volver a manifestarse, ya que estiman que no pueden esperar diez días, que es el tiempo que tardan en conceder el permiso de manera ordinaria.

Los responsables de las atracciones de feria han manifestado que aunque han solicitado reunirse con los responsables del equipo de gobierno para tratar de encontrar una salida a la difícil situación que atraviesan, todavía no han recibido respuesta. "Llevamos 40 años viniendo a la feria de El Puerto y colaborando en el recinto ferial de Las Banderas, toda la vida, durante varias generaciones. Tenemos instaladas en Valdelagrana seis atracciones, que suman unos 3 millones de euros, y no trabajamos desde el mes de octubre de 2019, ya que todas las ferias han sido suspendidas. Teníamos una declaración responsable y nos dieron 10 días para presentar los documentos, pero al séptimo día nos cerraron las atracciones. Hemos aportado toda la documentación y sólo queremos que nos dejen trabajar", subrayan los afectados.

Las atracciones pertenecen en su mayor parte a V.B. Grupo, de Sevilla, y de ellas dependen un gran número de familias, que vienen sufriendo pérdidas importantes con esta situación, y que piden que se agilicen las licencias.