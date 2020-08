El Ayuntamiento de El Puerto defiende que se cumplió el aforo permitido en la corrida de toros

El Ayuntamiento de El Puerto ha defendido que el aforo permitido para la corrida de toros de este jueves en El Puerto se cumplió.

El concejal de Plaza de Toros, Álvaro González Obregón, ha subrayado que el equipo de gobierno "confía en la hoja de taquilla presentada". En ella se refleja que las entradas vendidas ascienden a 5.300, cuando había autorización para 5.400. El aforo de la Real Plaza de Toros es de 11.000 localidades, y las entradas de protocolo entraban dentro del aforo autorizado.

"Según informes de taquilla estaba todo bajo control", ha dicho, añadiendo que "el problema es que la plaza tiene los asientos muy pequeños, y abulta mucho", es decir que las localidades del tendido están muy pegadas unas a otras.

El Ayuntamiento portuense responde así a la polémica suscitada en las redes por las imágenes de la corrida, donde asegura se cumplieron las medidas sanitarias. A la reducción del aforo del coso taurino a un 50% (unas 5.000 localidades), en los accesos se realizaron tomas de temperatura, uso obligatorio de mascarillas, hidrogeles y el acceso y salida escalonada de los aficionados y personal en general (abriendo la plaza dos horas antes de la corrida).

Por su parte, tras ser preguntado por el asunto en rueda de prensa en Cádiz, el consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, ha afirmado que "se va a analizar cada evento que se produce en Andalucía y después se valorará si se ha cumplido la norma o no". Así, ha asegurado que la delegada en Cádiz, Ana Mestre, "tendrá una evaluación en base a lo sucedido" en el evento celebrado en la plaza de toros de El Puerto de Santa María

Bendodo ha destacado que a la administración andaluza "no le va a temblar el pulso con nada ni con nadie en lo que se refiere al estricto cumplimiento de la normativa". En este sentido, el consejero ha adelantado que el próximo miércoles se volverá a reunir el comité de expertos y valorará todas las cuestiones: la evolución de la pandemia, los eventos, dónde se están produciendo los rebrotes, etc. "No descartamos una nueva restricción", ha revelado.