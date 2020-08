La Junta insiste en que la pandemia está "bajo control" en Andalucía

"La pandemia está bajo control". Éste es el mensaje que ha trasladado este viernes el consejero de la Presidencia de la Junta de Andalucía, Elías Bendodo, tras reunir en Cádiz a todos los delegados del Gobierno andaluz en las ocho provincias para una reunión de coordinación. El Ejecutivo autonómico ha insistido que "los datos evolucionan con menor gravedad que en el inicio de la pandemia" y ha rechazado que se enfrente a una segunda ola en estos momentos.

"Hay rebrotes pero no se corresponden con los ingresos hospitalarios", ha señalado el consejero de Presidencia, que ha cifrado en 96 el número de brotes en investigación en la comunidad. No obstante, ha hecho un llamamiento a toda la población a "no bajar la guardia", con especial hincapié a la población joven.

En la comunidad hay cien pacientes ingresados por Covid-19, de los que 17 están en la UCI, según los datos trasladados por Bendodo. "El 70% de los ingresados tienen entre 20 y 50 años. Es un dato para tener en cuenta y no bajar la guardia", ha señalado el consejero de Presidencia, que ha insistido en que estas cifras "no tienen nada que ver con el pico de 30 marzo, cuando hubo 2780 ingresados y 480 UCI".

En cuanto a Cádiz, los últimos datos apuntan a 27 positivos por PCR, según ha indicado el consejero de Presidencia, que ha comparecido junto a la delegada del Gobierno de la Junta en Cádiz, Ana Mestre.

Al ser preguntado sobre la posibilidad de modificar la normativa de espectáculos ante la polémica sobre la corrida de toros de este jueves en la plaza de El Puerto, Bendodo ha expresado que el Gobierno andaluz va a analizar "cada evento" y no le va "a temblar el pulso en cuanto al estricto cumplimiento de la normativa".