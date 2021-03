El Ayuntamiento de El Puerto convoca la bolsa de empleo para puestos de personal subalterno

El Ayuntamiento de El Puerto ha convocado una bolsa de empleo para puestos de personal subalterno: Telefonista, Recepcionista, Subalterno, Portero y Ordenanza, encuadrados en el grupo retributivo C2. ASí lo ha indicado la concejala de Recursos Humanos, Organización y Promoción del Empleo, Marina Peris, que ha explicado que las bolsas municipales de trabajo "permiten la reposición ágil de los puestos en caso de necesidad y a la vez una oportunidad laboral para las personas que son seleccionadas en los servicios municipales".

El plazo de presentación de solicitudes estará abierto desde el día 15 al 26 de marzo de 2021. Los requisitos que se deben cumplir para poder optar a esta bolsa son los siguientes: Ser español o nacional de alguno de los estados miembros de la Unión Europea; ser cónyuge de español o de nacional de otro estado miembro de la Unión Europea, siempre que no esté separado de derecho; ser descendiente de español o de nacional de otro Estado miembro de la Unión Europea, o del cónyuge de alguno de ellos, siempre y cuando no estén separados de derecho, sea menor de 21 años o mayor de dicha edad que viva a sus expensas.

También, ser persona incluida en el ámbito de aplicación de los Tratados Internacionales celebrados por la Comunidad Europea y ratificados por España, en los que sea de aplicación la libre circulación de trabajadores. Ser extranjero conforme a lo dispuesto en los apartados anteriores o ser extranjero con residencia legal en España (sólo para puestos reservados a personal laboral). Tener cumplidos los 16 años, estar en posesión del título de graduado en Educación Secundaria Obligatoria, título de Graduado Escolar, o Formación Profesional de I grado o equivalente.

Los aspirantes que aleguen estudios equivalentes a los específicamente solicitados en estas bases habrán de aportar certificación del órgano estatal competente en tal sentido:

No haber sido separado del servicio de la Administración ni estar inmerso en causa alguna de incompatibilidad.

Poseer la capacidad funcional para el desempeño de las tareas.

Cumplir el protocolo Covid-19.

Las solicitudes deberán acompañarse necesariamente de la documentación original o fotocopia compulsada que acredite los méritos alegados en la misma, salvo que dichos datos obren en poder del Ayuntamiento y así se haga constar, detallando los que desea que se valoren y la fecha y el expediente en que fueron presentados o, en su caso, emitidos.

El sistema de selección será concurso-oposición. Para todas aquellas personas interesadas en presentar su solicitud a este puesto no técnico para formar parte de la bolsa de empleo pueden descargar la solicitud desde el tablón electrónico del Ayuntamiento de El Puerto, a través de este enlace https://sede.elpuertodesantamaria.es/portalCiudadano/portal/documentos/2019/S-1.2%202019PUESTOSNOTECNICOS%20-%20AUTO.pdf

Debido a la situación actual de salud pública en la que nos encontramos, la vía preferente de presentación de solicitudes será por vía electrónica.

SEDE ELECTRÓNICA. Las solicitudes se presentarán de manera preferente en el Registro Electrónico de la sede electrónica del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, accediendo a la dirección: https://sede.elpuertodesantamaria.es/ y seleccionar el asunto que se encontrará disponible en la sección “TRÁMITES DESTACADOS” de la página principal. Posteriormente seleccionará el asunto: Sol. Admisión a Prueba Selectiva (Mod. S-1.2), a partir de las 00.00 del 15 de marzo.

Los aspirantes podrán consultar su solicitud y obtener justificante del Registro General de Entrada en el subapartado Mi carpeta, situado en la barra superior azul de la pantalla. Para la presentación electrónica de la solicitud se deberá disponer de certificado electrónico, ya que se requiere la firma digital para la validez de la inscripción electrónica.

Igualmente se deberá tener en cuenta que para realizar trámites electrónicos en la sede electrónica de este Ayuntamiento deberá darse previamente de alta en ella, siguiendo las instrucciones que en la misma se indican. La instancia de participación en el proceso selectivo será cumplimentada siguiendo las instrucciones que en la sede electrónica se le indique, pudiendo anexar escaneada la documentación que, en su caso, deba aportar junto con la solicitud.

PRESENCIALMENTE. En caso de no haber podido realizar su presentación electrónica, las solicitudes se podrán presentar en el Registro General de Entrada del Ayuntamiento, sito en Plaza Isaac Peral nº 4, a través de las mesas específicas habilitadas para ello, siendo necesario solicitar CITA PREVIA, como medida de prevención ante la actual situación de salud pública.

Podrá solicitar cita previa, durante el plazo de presentación del siguiente modo: a través de la Web Municipal: https://www.elpuertodesantamaria.es/oac/cita-previa Solicitar Cita: OAC- Plaza Peral. Asunto: “Bolsa de Empleo” o a través de los teléfonos de OAC: 956.86.23.61 y 956.55.04.61.

La solicitud en formato papel, podrá descargarla desde la página web del Ayuntamiento, no obstante, el Ayuntamiento las pondrá a disposición en la OAC de Plaza Peral, OAC- Centro Cívico (C/ Caja de Aguas S/N) y en el Club de Empleo (C/ Bajada del Castillo).

Sin perjuicio de lo anterior, las solicitudes también podrán presentarse en la forma establecida en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, incluyendo la presentación por Registro Electrónico General de la Administración General del Estado: https://rec.redsara.es/registro/action/are/acceso.do

Cabe destacar que el 6 de abril se publicará en el Tablón de Edictos Electrónicos del Ayuntamiento (https://sede.elpuertodesantamaria.es/), la composición de la Comisión Seleccionadora el lugar, fecha y hora de celebración de la fase de oposición, el número de pruebas y su carácter (teórico y/o práctico).