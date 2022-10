Aventura y solidaridad en una nueva edición del 'Dakar de los estudiantes'

Más de 2.500 kilómetros de ruta por el Marruecos más desconocido y menos turístico, por pistas de montaña, cauces de ríos secos, dunas y desiertos. Recorridos complicados, donde cada participante deberá dar lo mejor de sí mismo. Siete días de navegación sobre el terreno, con la ayuda de una brújula y un Libro de ruta (Road book) para cubrir en cada jornada el recorrido programado, en ocasiones largo y complejo, incluso de navegación nocturna, y llegar a destino junto con todos los participantes.

"Aventura real, formación y superación", son los retos de Uniraid, una prueba destinada a estudiantes universitarios, y que tiene también un fin benéfico, ya que los vehículos van cargados de material solidario para repartir en aldeas y colegios (en total 100 toneladas).

La XI edición de Uniraid 2022 saldrá de Tánger el próximo domingo, con la participación de 150 equipos por parejas (vehículos) y un total de 300 jóvenes de distintas universidades de España, Portugal y Andorra. Recorrerán Marruecos en varias etapas, cruzando la cordillera del Atlas, parte del desierto del Sáhara, montañas y llanuras, hasta la ciudad de Marrakech, donde finalizará la prueba el domingo día 16. Previamente, este sábado se concentrarán en Algeciras, punto de salida de la expedición desde la Península, formada por vehículos con unas características específicas: todos tienen más de 20 años y ninguno es un modelo 4x4.

El también conocido como 'Dakar de los estudiantes' se retoma después de varias ediciones suspendido a causa de la pandemia. En esta ocasión participan dos universitarios de El Puerto de Santa María, que harán un alto en sus obligaciones para sumarse a la aventura, para la que se llevan preparando dos años.

Joaquín Benjumeda Hektoen y Alfonso Tagua Lozano estudian Administración y Dirección de Empresas; en Madrid, en la Universidad Pontificia de Comillas, junto con Ingeniería Industrial (ICAI); y en la Universidad de Cádiz (UCA), respectivamente.

Los dos amigos tienen 23 años de edad, y harán la ruta a bordo de un Peugeot 205 del año 1990, que han adaptado para las duras condiciones del desierto, en una prueba no competitiva que consiste en completar seis etapas, algunas de ellas siguiendo las del mítico Rally París-Dakar, pasando por diferentes puntos de control o check point señalados en el mapa. Durante distintas etapas del recorrido harán entrega del material solidario, a los alumnos y profesores de las escuelas de Kerrandou y Gourrama, que les visitarán en el campamento, y también directamente a familias y centros de enseñanza de pueblos y aldeas marroquíes.

Joaquín Benjumeda estuvo este verano en África varias semanas para trabajar con un equipo de su universidad en la instalación de la red de distribución eléctrica en Nyumbani Village (Kenia), donde residió en un orfanato de hijos de víctimas del sida, una experiencia de cooperación que aunque no es comparable a este raid, ya que son realidades diferentes, "se complementan, por la solidaridad y por colaborar en lo que uno puede. En Kenia ayudamos para darles luz y aquí con material sanitario y otras ayudas".

En cuanto al espíritu con el que emprenden la aventura solidaria, afirma con entusiasmo que "nos sentimos con muchas ganas de afrontar el reto, se nos pueden complicar las cosas, pero llevamos dos años preparándonos. Partimos con un poco de incertidumbre, porque no sabemos lo que nos vamos encontrar, pero con muchas ganas de conocer el Sáhara, a la gente que vive allí y su cultura, es una experiencia muy enriquecedora".

Además, el apoyo de una organización les ofrece mayor seguridad: "Vamos con confianza, porque vamos a colaborar, y además con una ONG detrás que nos respalda. En el plano de la competición, tendremos que ir cumpliendo una serie de etapas y seguir con la brújula y el libro de ruta para encontrar los caminos, dividiéndonos en tandas de 30 vehículos", cada uno de los cuales compone un equipo.

Como no podía ser menos, los dos jóvenes estudiantes han bautizado a su equipo Sherry Team, "porque todos tenemos conexión con El Puerto". Once empresas y entidades han colaborado y patrocinado la iniciativa (Tío Pepe, Williams & Humbert, Fundación Ingenieros ICAI, Revista ¡Hola!, Santa Petronila, TALO adventures and motors, Caetano Motors, Caetano Formula, Talleres el Palmar, The first Outlet, y Vinilos Sevilla).

También se han volcado con el proyecto, prestando su apoyo, muchas personas que han ayudado económicamente y han aportado material solidario.