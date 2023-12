María Asunción Mateo: "Después de trece años regreso a mi casa, la Fundación Rafael Alberti"

Hacía trece años que la viuda de Rafael Alberti, María Asunción Mateo, no pisaba la fundación cultural que lleva el nombre del poeta, en la portuense calle Santo Domingo. Este martes lo ha hecho con paso firme, flanqueada por el alcalde de El Puerto, Germán Beardo, el concejal de Cultura, Enrique Iglesias, y el poeta Manuel Francisco Reina, para presentar unas jornadas que, en torno al 121 aniversario del nacimiento de Alberti, se celebrarán en la casa en la que vivió el poeta durante algunos años de su infancia.

Germán Beardo abrió el turno de intervenciones asegurando que es "un honor" presentar e programa de actividades con el que se rendirá homenaje a Alberti en su aniversario, con la recuperación de unas jornadas de altura y con el regreso de María Asunción Mateo a la entidad y la próxima entrada de la Junta de Andalucía en el patronato.

El alcalde portuense hizo un repaso por la historia de los últimos años de la Fundación, desde la decisión municipal en 2011 de proceder a su liquidación hasta la revocación de esta decisión, el pasado año, y otros pasos como la liquidación de las deudas existentes, y la decisión de incorporar al Patronato a la Consejería de Cultura y otras entidades. De momento la Junta ya ha desembolsado 150.000 euros y se ha elaborado un completo inventario de los fondos de la Fundación, siendo estas jornadas el primer acto importante que se organiza en esta nueva etapa, "un punto de partida para la nueva Fundación Alberti que todos queremos", dijo Beardo.

María Asunción Mateo, por su parte, recordó sus 17 años de intenso trabajo en la Fundación y su marcha hace trece años. "Me llamaron el año pasado porque la Fundación iba a recuperar su lugar, y aquí estoy. Pienso que no se ha tomado demasiado en serio a esta Fundación, pero ha tenido una gran repercusión a nivel nacional e internacional. Por aquí han pasado figuras como José Saramago, Mario Benedetti, Antonio Gala, Luis García Berlanga... Ahora después de trece años regreso a la que considero mi casa, y soy optimista".

"He estado muy triste al ver como todo se venía abajo"

También confesó que durante unos años "he estado muy triste al ver como todo se venía abajo, pero ahora recupero la esperanza porque el Ayuntamiento y la Junta quieren devolverle a la Fundación el brillo que nunca debió perder. Rafael es un poeta universal, su obra trascenderá por los siglos, no es un poeta local, su nombre está escrito con letras de oro en la historia de la literatura universal y nos debemos sentir muy orgullosos", recordó, para añadir que está "muy agradecida porque la Junta se tome esto en serio ya que Rafael es de todos". Recordó, además, la famosa frase que dijo el poeta a su regreso del exilio: "Me fui con el puño en alto y vengo con la mano abierta", en señal de concordia. La Fundación tiene que ser la casa de todos, al margen de los colores políticos", insistió.

Enrique Iglesias aseguró, en su turno de palabra, que es "un lujo" trabajar con María Asunción en esta nueva etapa y destacó que "El Puerto tiene que poner a Rafael Alberti en lo más alto".

El encargado de desgranar el programa de las jornadas de los próximos días 14 y 15 de diciembre fue Manuel Francisco Reina, especialista en la Generación del 27, poeta y reciente premio Jaime Gil de Biedma. Reina aseguró que "estar en esta casa es emocionante y siento una gran responsabilidad y gratitud por poder coordinar estas jornadas en las que la obra de Alberti volverá a revivir en la Fundación".

El título de las jornadas es 'Comprometido con la luz primera', un verso de Alberti que según Reina "refleja algo que queríamos destacar, su compromiso cívico. Alberti no es solo uno de los grandes poetas hispanoamericanos, sino también una figura muy importante de la transición española, cuando la democracia estaba por hacer". Hay que recordar que Rafael Alberti fue diputado por designación real, junto a Dolores Ibarruri, La pasionaria, en aquellas primeras cortes democráticas que significaron la reconciliación de las dos Españas. "Ahora este compromiso es tan necesario como su poesía, este compromiso tiene que redundar en la sociedad", defiende el coordinador de las jornadas.

Un programa de primera fila para las Jornadas

Pare ello se ha elaborado un programa con figuras de primera fila. Así, la conferencia inaugural correrá a cargo de Antonio Colinas, experto en la obra de Alberti, y María Asunción Mateo, mientras que en una mesa redonda posterior intervendrán Juana Escabias, experta en el teatro del siglo XX, y la doctora en Literatura Raquel Lanseros.

Ya el viernes 15 habrá una conferencia de Gonzalo Santonja, catedrático de la Universidad Complutense de Madrid y consejero de Cultura de Castilla-León,, amigo personal de Alberti y José Bergamín. La mesa redonda posterior contará con la presencia del exministro César Antonio de Molina y la periodista Amelia Castilla.

El broche de oro lo pondrá un recital a cargo de Clara Montes y por la mañana los colegios portuenses pasarán por la Fundación para la tradicional lectura continuada de las obras de Alberti.

Cerró la rueda de prensa María Asunción Mateo, que se despidió confesando que a pesar de su ausencia en estos últimos años "no he dejado de tener la Fundación en la cabeza", y concluyó recordando que "Rafael lo dio todo a cambio de nada".