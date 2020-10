Apemsa mantiene para 2021 un fondo social de 110.000 euros

La empresa de aguas Apemsa ha celebrado esta semana Junta General y Consejo de Administración con el objeto de aprobar tanto las cuentas del ejercicio 2019 como los presupuestos para 2021, donde se mantiene el importe del Fondo Social.

En primer lugar se celebró sesión ordinaria de la Junta General, donde se aprobaron las cuentas generales de la empresa correspondientes al ejercicio 2019, una vez auditadas por la empresa Deloitte. Como conclusión se destaca que las cuentas de la empresa se encuentran completamente saneadas y tiene el capital y las reservas cubiertas.

A continuación, en el Consejo de Administración se aprobaron por unanimidad los presupuestos de la empresa para 2021. Uno de los principales puntos a destacar es que se mantiene la dotación de 110.000 euros para el Fondo Social, que intenta garantizar el suministro de agua a familias en situación de vulnerabilidad social. Para ello, se cuenta con esta partida mediante la que, previo informe del área de Bienestar Social del Ayuntamiento, permite abonar los recibos de agua. Se prevé que, con la crisis sanitaria, el próximo año haya más portuenses que deban acceder a este fondo para poder pagar sus facturas. Hasta la fecha no se han recibido el mismo número de solicitudes que en ejercicios anteriores, ya que durante el estado de alarma no se llevaron a cabo cortes de suministro para evitar que los usuarios se quedaran sin abastecimiento. No obstante, se entiende que es un hecho puntual y es previsible que vaya al alza en cuanto empeore la situación económica debido al Covid.

El alcalde y presidente de la empresa, Germán Beardo, ha destacado que en los presupuestos se ha observado "un importante decremento de la partida de energía eléctrica debido a que, una vez se firme el nuevo contrato con la gestora de alcantarillado y depuración, este contempla que debe hacerse cargo del abono de las facturas de la energía eléctrica en todas las instalaciones de saneamiento, lo que incluye las estaciones de bombeo de aguas residuales y la EDAR Las Galeras. Esto supondrá un importante ahorro para la empresa".

El primer edil ha subrayado también que el servicio de abastecimiento de agua "continúa entre los mejores del país. De hecho, en el último año se ha incrementado el rendimiento de la red hasta situarse en un 90 % de eficiencia, lo que supone que El Puerto se encuentre por encima de la media de los municipios de Andalucía y entre los más altos de España. Estas buenas cifras se deben, sobre todo, al esfuerzo realizado por Apemsa para la detección precoz de averías y fugas en la red, la reducción de la medición imprecisa de los contadores y por las campañas anti fraude que se realizan periódicamente", concluye.